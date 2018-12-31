台青赴廈門任公職 內政部︰違法

2018-12-31

徵才條件 須認同「九二共識」

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年六月，中國廈門市海滄區聘請卅五位台灣青年擔任社區主任助理，廈門大學近來也代為招募五名台生與應屆畢業生擔任社區主任助理，徵才的條件都是必須認同「九二共識」。不過，內政部認定，社區主任助理類似我里幹事，屬中國政府職務，前往任職的台青已違反「兩岸人民關係條例」中禁止在中國黨政軍任職的規定。

擔任社區主任助理 類似我里幹事

中國福建省廈門市海滄區在六月的「海峽論壇」期間，讓來自台灣的社區主任助理上任。根據海滄區民政局公告，該職務聘任的對象為四十五歲以下、大學畢業的台青，必須「認同『九二共識』，支持兩岸關係和平發展和中華民族的偉大復興」，公告號稱年薪可達十五萬人民幣（約六十八萬台幣），主要工作包括提供村居規劃、建設挖掘村情村史、弘揚中華文化等。

內政部已掌握33人 將進一步了解

廈門大學近日也代為招募五名台生與應屆畢業生擔任社區主任助理，不過，以「實習見習」名義，比先前招募薪水大幅降低，僅給予實習見習補貼一九八○人民幣和每月五百人民幣的租房補貼（限一年），兩者合計換算月薪僅約一萬一千多台幣，不到先前月薪的二成。

內政部次長陳宗彥表示，內政部已開過跨部會會議，討論社區主任助理一案，依據相關部會所提供的法律見解，該職務在中國的政府組織規範，就是當地區政府的一環，類似台灣的里幹事，屬於中國政府的職務。

陳宗彥說，政府已掌握到卅三名台灣民眾赴對岸任職，內政部以寄發問卷的方式，請他們填具相關資訊，有些人已回覆，有些人或許因為人還在中國，尚未回覆，內政部將進一步了解。

至於這卅三人是否會依照「兩岸條例」處十萬到五十萬台幣的罰鍰？陳宗彥解釋，海滄區人民政府透過其獨資的海滄旅遊公司，與台青簽訂契約，簽約的年輕朋友可能不知情，內政部會研究一個適當的處理方式。

陸委會指出，本案目前行政調查作業尚在進行中，我方青年如因資訊不對稱而誤觸法令，政府可以理解也有責任提醒。

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