互動升溫 歐美今年友台議案至少13件

2018-12-31

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國於二○一八年失去三個邦交國，外交處境艱困，但今年歐美挺台聲量與力道都較往年顯著增加，累計友台議案（含法案）至少十三案，包括美國通過「台灣旅行法」，解除官員互訪限制，以及歐洲議會三度通過與台灣相關的正向決議案等，實質深化我國對外關係。

學者︰台美關係 可說是有史以來最好

對於二○一八年歐美友台議案顯著增加，台灣智庫諮詢委員董立文指出，今年台美關係明顯的架構就是「以法律為基礎」，而今年從「台灣旅行法」開始的多項法案或議案，就可說是台美關係的鋪墊，重要意義在於無論未來總統是不是川普、或是否為共和黨執政，「這些法律都是有效的」，法案內容也具備台美關係未來的指向性，過去常聽到「台美關係有史以來最好」的說法，現在「真的可以說是這樣了」。

台灣民主基金會副執行長顏建發則從美中對抗大格局切入分析說，中國在經濟、外交、軍事上有所突破，加上技術盜取或強迫技術移轉等帶來的不公平貿易，以及企圖推動一帶一路等，「如果成了就會變成人民幣圈」，在金融方面可能和美對抗。外交上也從拉美、非洲和南太等發展中國家包圍美國，鄉村包圍城市，「都讓美國感到威脅」。軍事方面從南海軍事化島礁到妨害自由航行，不但衝擊對美日第一和第二島鏈，更是整體擴張的威脅，因此台灣的戰略位置就更重要。

2018歐美友台議案表

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