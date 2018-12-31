民進黨黨魁補選 卓榮泰喊團結：改革不必裂解

2018-12-31

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨明年一月六日將進行黨主席補選選舉，以黨員投票選出新任黨主席，由前行政院秘書長卓榮泰，以及台灣民意基金會董事長游盈隆競爭。由於黨主席選舉投票率一向不高，黨內評估，卓榮泰現有謝系及英系較積極動員黨員投票，游盈隆雖能吸引反英聲音，但缺乏組織優勢，此次投票率應會創新低，派系共推的卓榮泰能取得多少票數，也被視為對府院黨的信任投票。

在黨內中生代無意參選下，卓榮泰被視為「最大公約數」，由黨內跨派系中生代共推參選；游盈隆則爭取前總統陳水扁，以及國策顧問辜寬敏、獨派、台派支持，積極集結黨內「反英」聲音，此次黨魁選舉，被外界視為「保英」和「反英」對決。首場黨主席電視政見會廿九日落幕，第二場將在週五登場。

卓榮泰昨以臉書發文表示，廿九日的黨主席辯論，他想傳達的就是一件事「團結」，黨內剛歷經十一月廿四日的大敗，距離後年的大選，剩下一年多一點的時間。他了解支持者盼望立刻改變、翻轉局勢的心情，但民進黨現在仍然是執政黨，黨的改造與國政的穩定，都是台灣人民需要的作為。

卓榮泰說，當選黨主席後，民進黨的改革會大破大立，不會拖泥帶水，「但改革不必裂解、檢討不出惡言，我們沒有時間可以浪費。」只有團結，黨員才會恢復他們對黨的信心、熱情與希望。他要用對話代替對立、用合作代替分裂、用團結代替鬥爭，唯有走向這條路，這次的補選才有意義，因為人民希望看到的是一個爭氣、有前途、有未來的執政黨。

游盈隆台中參加論壇

游盈隆昨則赴台中出席公義行動教會「找回民進黨原有價值」論壇，與黨員交換意見，前國防部長蔡明憲、民進黨北北屯區立委候選人王義川也與會。

游盈隆致詞時表示，民進黨是一個成熟的民主政黨，在黨主席選舉必須建立民主的典範，不是「保皇派」對決「改革派」，不是「高層」對決「基層」，他的參選是代表民進黨基層真正的聲音。

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