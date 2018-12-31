星期專訪》法務部政務次長蔡碧仲：司法改革 應從「傅崐萁現象」開始

2018-12-31

記者林慶川／專訪

法務部政務次長蔡碧仲九月中旬代理花蓮縣長，日前卸任，他接受本報專訪時表示，上任後才發現，花蓮縣政府以前是前縣長傅崐萁一人說了算，縣政不公開也不透明，諸多施政真的可用「違法亂紀」四字來形容。

蔡碧仲也指出，傅犯下的炒作合機公司股票案，法院審理十四年才定讞，而他另涉的台鳳案衍生的炒股案，也審理超過廿年尚未確定，如果每個案子都要一、二十年才能定讞，司法還有公信力嗎？老百姓能等嗎？司法改革應從「傅崐萁現象」開始來改，否則會讓人覺得司法改革只是空談及口號。

問：你去代理花蓮縣長近三個月期間，發現縣府出了什麼問題？

答：我平常不敢用違法亂紀來形容一個人或是一個機關，但是我可以說，花蓮縣政府在我到任之前是「違法亂紀」，違法就是觸犯刑事法令，亂紀就是沒有依法行政，沒有保持行政中立；在我到任之前，花蓮縣政府就是傅崐萁一個人說了算，在花蓮縣政府的公務人員基本上是沒有尊嚴的。

花蓮縣府違法亂紀 傅一人說了算

我代理花蓮縣長這三個月的所有行政作為，都是公開、透明，我把一些縣政弊端披露給花蓮鄉親父老知道，也提醒相關執法機關要發揮應有的除弊機制，有些機關也很迅速的立案偵查，目前花蓮地檢署已針對傅崐萁將○二○六花蓮大地震賑災善款拿去發獎金一案進行調查，這可能涉犯圖利等罪嫌。

另外一件，是賤賣東洋廣場案，當時最低價的評估是十七億一千萬元左右，但之後一路多次流標，底價降到九億多元，最後由新竹建商楊玉全以十億五千兩百萬元得標，但傅卻強迫楊解約，而因楊未來若要開發此土地，還是得看縣府臉色，想想只好放棄，全案廢標後，改由有「河南王」之稱的東裕集團總裁王任生之女王筱卿以十億九千萬元得標。

很顯然，傅與王任生有合謀，因為這塊地在不到七個月，就降價七億多元，這明顯是賤賣，就是要賣給特定的人，至少圖利逾七億元，這當中也涉及圖利罪，現由花蓮地檢署偵辦中。

拿政府資源收買記者 涉違採購法

問：傅崐萁涉收買記者案可能涉及什麼罪嫌？

答：這是發生在一○六年及一○七年間，當時都是用限制性招標，共有二十幾件，依政府採購法，結案卅天內上網公告，但是他們沒有上網，顯然是故意要隱匿，一直隱匿到十月時，有縣議員質疑，縣府經查才發現此事，後來才趕快補上網，花蓮縣調查站在今年五月間就已接到檢舉立案偵辦中，只是當時縣調站去花蓮縣政府調卷，縣府並不配合，就算調到資料了，也不一定是詳細的，也不一定是真的。傅拿政府資源去收買記者，這有圖利及違反政府採購法的罪嫌；至於記者的部分，對所服務的公司就可能有背信罪嫌。

問：新任花蓮縣長徐榛蔚上任後暗指你是「東廠」，與特定媒體合謀以不實報導來逼迫花蓮，你的看法？

答：目前在花蓮真正公正及客觀的媒體只有自由時報、蘋果日報還有鏡週刊，只有在這三家媒體，才能看到花蓮真正的新聞，因為這三家媒體不被傅收買，所以她才說這三家跟我合謀。

不知徐指稱的東廠是什麼，因為我所揭發的東西，完全是事實，如果覺得我講得不實在，她為什麼不敢告我？我先前在花蓮當代理縣長，當然必須對現有的不當或是錯誤政策提出糾正，而我是公務員，發現犯罪事實時，也要依法告發，並配合檢調的調查。

問：卸任前夕收到恐嚇信，要你不要「動」徐榛蔚，你會害怕嗎？徐目前有涉及弊案嗎？

答：不僅卸任前夕收到恐嚇信，其實，之前就有收到過，例如揭發賤賣東洋廣場一案後，也有收到恐嚇明信片，或是有人在臉書上出言恫嚇，每天都不乏有這些東西。但最近這一封恐嚇信，寫的重點是要我別動徐榛蔚，不然要讓我滅門，只要不動徐榛蔚，他們就算了，很顯然，就是希望徐榛蔚能夠順利的上任。

目前在花蓮高分院有一件理想大地開發弊案，當時是用藉勢藉端提告訴，一審檢察官不起訴，後來是用違反稅捐稽徵法起訴傅崐萁，但一審他獲判無罪，法院判無罪的原因是認為傅不是榮亮公司的實際負責人，但其實從卷內所有資料來看，他百分百就是實際的負責人，而榮亮公司的法定代理人，從一開始就是徐榛蔚，徐有沒有涉及理想大地藉勢藉端強買土地案，花蓮高分院也審理中。此外，傅發送印有自己和妻子徐榛蔚照片的白米給縣民，她那時候已是國民黨提名的候選人，有賄選之嫌，花蓮地檢署已立他案在調查。

傅崐萁夫婦的支持者用恐嚇方式，其實無濟於事，因為這些案件都已經立案調查了，徐榛蔚有沒有涉案，是偵審機構依法要去處理。

恐嚇沒用 徐榛蔚涉案已在調查

問：你覺得你代理縣長期間，對於花蓮縣政府有什麼貢獻？

答：我依法行政且行政中立，並推動公平、公正、公開及透明的縣政平台，花蓮要發展經濟，不可以設定任何的障礙，不要像賤賣東洋廣場案，人家要來標，也標到了，你不讓人家得標，還強迫人家棄標，這個傳出去，就沒有企業敢來花蓮投資。

傅崐萁夫婦很喜歡講幸福的花蓮，但沒有廉能的花蓮縣政府，就不可能有幸福的花蓮，因此，必須有廉能的花蓮縣政府，這個夢想才有可能實現。

問：你代理花蓮縣長期間的表現有目共睹，未來有沒有什麼計畫？

答：我卸任代理花蓮縣長一職後，獲重新派任法務部政務次長，我當過檢察官及律師，因為，這是我最擅長的工作，但其實，能做事最重要，在這個位置比擔任其他公職更有發揮的空間，因為我會把問題找出來，我也希望花蓮縣的檢警調，包括政風，都要積極任事，而傅崐萁現象，是我們司法改革一個障礙，傅涉炒作合機公司股票案審理了十四年，輕判八個月，日前入獄前，還說是司法迫害，指法院找個奇怪的理由把他關進去，這種說法民眾是不能接受的。

他還有一件審理超過廿年的台鳳案衍生的炒股案，明年二月二十日宣判，一個案子為什麼可以審理超過廿年，這就是我們司法要改進的地方，如果一件案子都要十四年、廿年才能定讞，老百姓怎麼等？未來每個案子的審理時間，至少都應要省掉一半的時間以上。

傅崐萁現象，讓司法完全喪失該有的公信力，司法改革就從傅崐萁這一件來改，改人比改事重要，我們司法改革，一直著重在事，著重在制度，「徒法不足以自行」，有些不適任的司法官，案件該起訴不起訴，該定罪沒定罪，沒有積極去偵審，這些曾經有過這種行為的司法官，也需要受到究責。

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