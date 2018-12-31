本週熱點》立法院2日召開臨時會

2018-12-31

1月1日／香港民間人權陣線（民陣）舉行「香港未完蛋，希望在民間」元旦大遊行，呼籲港人就包括律政司不追究前特首梁振英涉賄案、反對國歌法及基本法23條、「明日大嶼」填海計畫等議題表態。

1月2日／立法院預計在1月2日至11日召開臨時會，只處理108年度中央政府總預算案。國民黨團主張全數凍結促轉會預算、中選會主委特別費刪5成、潛艦75億元凍結一半等，若朝野無法達成共識，勢必上演表決大戰。

1月3日／美國期中選舉後產生的新國會開議，在眾議院席次過半的民主黨，將在聯邦政府部分機關因美墨邊境築牆經費爭議而停擺的談判中，掌握更大籌碼。民主黨有意在開議後隨即提案進行表決，向總統川普和控制參議院的共和黨加強施壓，迫使其讓步。

1月4日／中選會發布台南、彰化、金門區域立委補選選舉公告，另將召開委員會議，審定台北第二選區、台中第五選區區域立委候選人名單，並確定三重區域立委補選日期。

1月6日／民進黨主席補選選舉，採黨員投票，候選人包括卓榮泰及游盈隆。

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