星期專論》美中關係走向何方？—年終回顧

2018-12-30

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

美國總統川普與中國強人領袖習近平之間看似哥倆好，但在二○一八即將結束的此刻，美中關係的前景卻是陰霾重重。先從背景談起。

在川普當選總統後，習主席一開始就機靈地打著這位美國新總統喜好奉承的算盤，先安排兩人通上電話，再前往川普的佛羅里達州莊園與他會面，討其歡心。儘管此時發生川普接聽台灣總統蔡英文祝賀電話的小風波，但當時正在中國強化專制統治的習近平，在討好川普上還是做得很漂亮。兩人此後又見了好幾次面，也經常通電話。

習近平獻殷勤 川普硬不買帳

然而，就像美國和世界上的其他國家一樣，習近平後來發現，這名白宮現任主人反覆無常、難以捉摸。川普政府對全球貿易的立場宛如一九三○年代，針對中國輸出到美國的商品徵收重稅的決策，肯定讓習近平大為驚訝。接下來的發展，大家都很清楚，但我要談的是另一件事。

有一點要稱讚習近平：當涉及雙邊貿易問題時，習近平為了削弱川普本能地訴諸保護主義，極力隱藏他對川普可能有的任何不滿。就我們所能得知的公開紀錄來看，習近平在與川普面對面會談時，一貫地殷勤熱切、逢迎諂媚。

從川普似乎不打算取消對中國加重關稅的態勢來看，習近平討好川普的做法迄今尚未帶來實質成效。然而，這兩位領導人會面時，看似友好的氣氛，總是掩蓋了雙邊關係的緊張。這一招，習近平似乎是從日本首相安倍晉三那裡學來的，安倍即使是在兩人存在顯著歧見時，還是會極力迎合這位熱中虛榮的美國總統。

川普政府近日的作為，似乎也受到國家安全顧問波頓—眾所皆知主張對中國採取強硬立場—的若干影響。華府從未認同北京擴張性的領土主張，尤其是在南海。如今，美國以明確的軍事手段，更強而有力地堅持其對中國主權聲索的看法，即提高海、空巡弋南海的頻率，包括美軍戰艦高調進入特定主權爭議島嶼海域。這項做法也較小幅度地運用在南海以北的主權爭議地區—日本與中國對尖閣諸島（釣魚台列嶼）主權歸屬的齟齬，美國向來具體且不加掩飾地支持日方的主張。

中國強佔南海 美軍「路過」嚇阻

將美中兩國的較勁控制在一定限度，攸關區域安全。在冷戰末期身為美國國務院的蘇聯問題專家，我曾參與美國和蘇聯兩軍近距離遭遇行動準則的磋商。我方代表團的文職和軍職專家，以華府與莫斯科早年簽訂的「美蘇海上事件協議」（U.S.–Soviet Incidents at Sea agreement）為基礎，於一九八九年擬定美蘇「防範危險軍事活動協議」（Prevention of Dangerous Military Activities Agreement），為兩國建立新的溝通熱線和陸地、空中遭遇準則，與更早前訂立的海上準則並行。這份協議的重要性很快就因蘇聯瓦解、冷戰結束而被忽略，但或許可循此模式管控當前美中軍事緊張關係。

目前，美中兩國之間已有類似的對話管道，協調彼此在貿易和商務問題上的歧見，這些管道攸關我們盡可能地減少誤會，也凸顯對話和折衷的重要性。然而，美國內閣重要人事更迭頻仍，無助於這方面的穩定。

川普政府在波頓強力建言下，提升對台灣的軍事和經濟支持，這是反制北京自蔡英文總統上任以來種種霸凌台灣行徑的必要之舉。我在下一期的台北時報專欄中，會再詳談這一點。

儘管習近平企圖成為中國的萬年領導人，但他最近已面臨一些嚴峻逆勢。所有的客觀報告一致顯示，中國經濟已陷入成長遲緩、發展停滯，川普祭出的關稅懲罰已打亂北京當局的經濟布局。中國官方的統計數據令人存疑，一些外部分析認為，中國的實質經濟成長率，已從北京當局長期引以為傲、且一度視為理所當然的十％或七％水準，萎縮到僅剩幾個百分點。

貿易戰衝擊大 中國內憂外患

基於前述種種情況，習近平將難以和大幅增加國防開支的川普匹敵。因此，如果這位中國強人夠明智，應該會收斂他的野心，多關注自己國內的問題，而非在國外興風作浪。

我無意誇大當前的緊張程度。美中兩國領導人都將其主要心力，聚焦於應對內部的經濟和政治挑戰。但是，在我們即將邁入二○一九年之際，華府和北京審慎應對雙方共同關切的議題至關重要，全球其他國家對此也充滿期待。

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心管淑平譯）

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