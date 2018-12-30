馬規吳不隨 國民黨不復辦縣市首長會報

2018-12-30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今年九合一選舉拿下十五塊執政地盤，平了二○○九、二○一○年縣市長、直轄市長選舉創下十五席（當年桃園縣尚未升格）的最佳成績，黨內有人提議恢復過去馬政府時期的「執政縣市首長會報」，但未獲採納。黨務人士認為，國民黨主席吳敦義一月九日邀集藍營十五位直轄市、縣市長以便當會形式，召開「兩岸城市交流相關事項會議」，可做為未來黨中央不定期邀集藍軍地方首長開會溝通的參考模式。

黨務人士表示，國民黨畢竟還未取得中央執政權，考量沒有行政資源做為這些百里侯參與誘因的現實面，方案未獲採納。

黨務人士說，除了類似兩岸城市交流合作的共同性議題外，往後若有其他新的地方共同議題，或特定區域性議題，只要黨中央可以幫忙協調，或需要採取黨的一致性立場，黨中央仍可召集黨籍地方首長開會，會議形式則彈性處理。

對於一月九日的「兩岸城市交流相關事項會議」，黨務人士評估應該會全員到齊，畢竟兩岸城市合作議題有利這些地方首長推動市政，且由黨中央統籌與對岸國台辦、地方台辦居間協調，較能雨露均霑。

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