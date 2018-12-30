民進黨年輕世代 籲黨「砍掉重練」

2018-12-30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨主席補選將在一月六日投票，民進黨部分青壯世代公職人員昨邀請黨主席候選人卓榮泰進行「世代對話談改革」，對於黨內年輕世代議員當選人呼籲民進黨要「砍掉重練」，引導議題，卓榮泰回應，民進黨現在被議題牽著走、被社會推著走，未來會把主導議題的能力找回來。他也坦言，具體檢討原因時，對「一例一休、年金改革、空污老車、同婚、菸捐」這五項政策的批判最多。

「不走進人群的政務官不要用」

對於黨務部分，卓榮泰也提到陳水扁競選總統連任時，當時的中央黨部很熱鬧，戰鬥力、效率一流，現在中央黨部很像在辦公，他希望未來可以找回戰鬥組織的能量，重新調整黨部重要人事。

這場民進黨「世代對話」與會者包括桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、前立委陳其邁，以及台北市議員吳沛憶、新北市議員張志豪、戴瑋姍、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪等民進黨青壯世代成員。

「每次看到『高層』放話就不舒服」

黃守達指出，民進黨過去曾引導話題，這次不管怎麼努力都無法贏得人民支持，應該要在文化、制度上「砍掉重練」，重新翻修，也要避免錯誤再度發生；張志豪呼籲，「不走進人群的政務官不要用」，否則會離人民越來越遠。

吳沛憶則表示，每次從媒體看到「高層」講了什麼，就覺得有些不舒服，她希望「高層的門」、「密談的門」能夠打開，改革要有具體時間表和事項；張之豪認為，黨對很多事情搖擺不定，讓他們早上才在為黨和政府政策辯護，下午就被打臉；戴瑋姍希望，能夠增加黨員參與的機會，也要深化地方黨部功能，並且找回年輕支持者的認同。

鄭文燦指出，在台灣，許多的改革是「分期付款」，不可能每件事情都能一步到位，妥協是為了下個階段的進步。他並以棒球為例說，好的政策沒辦法每次都是全壘打，有時是一壘安打，但是一壘安打也是進步。

翁章梁則是表達務實改革的重要性，他說，兩點之間最短的距離不是直線，民進黨這次敗選，就是犯了這個錯誤，這次敗選也證明，堅持改革若沒有重視節奏，人民就會用選票提醒你「做過頭了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/