黨魁之爭》卓榮泰拋政見五招 游盈隆提九大主張

2018-12-30

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕民進黨昨天舉辦黨主席補選電視政見發表會，候選人卓榮泰提出舉辦黨內政策路線大辯論、公正辦理各項公職提名初選等「政見五招」，要讓民進黨重新找回戰力；游盈隆則是提出「九大主張」，堅持總統初選開放登記，拒絕現任優先；堅持台灣價值，回歸台灣前途決議文，揚棄「一個中國」的主張，勇敢實現台灣夢。

游：勇敢實現台灣夢 卓：辦理各項公職初選

卓榮泰提出的「政見五招」，包括公正辦理各項公職提名初選，保障黨員基本權利。每一位黨員都有依照黨內程序，爭取參選包括總統、立委等公職的機會。

此外，也將舉辦黨內政策路線大辯論，讓人民看見檢討結果；檢討黨務人事佈局，啟用第一線民意代表擔任黨務主管；實施基層黨員及新任黨公職培訓計畫；建立防制假訊息反應小組，維護真相知情權利，整合政策、文宣、組織等部門。

游盈隆則對黨提出九大主張，包括堅持總統初選開放登記，拒絕現任優先；回歸台灣前途決議文，揚棄一個中國主張；不分區立委一半由選舉產生，強化黨員權利；黨必須制度化，不再因人設事、修改攸關黨員權益重大提名制度；擴大黨員規模；與社運團體維持良好關係；擴大社會基礎；強化與國際社會互動；確立黨政分際界線。

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