黨魁之爭》游盈隆問「敢對蔡抗命」卓榮泰嗆「你來選總統」

2018-12-30

卓諷游：只會發布民調 不會解決問題

〔記者彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕民進黨主席補選昨舉辦首場政見發表會，候選人卓榮泰與游盈隆在各個議題上都激烈交鋒。游盈隆質疑卓榮泰，是否敢違抗總統蔡英文的命令，是否不辦總統初選？卓表示，會照黨章規定、舉辦公平公開的初選提名，並酸說「如果你這麼在意，那你是不是直接選總統，不用選黨主席？我一定為您辦一個公平公開公正的初選」。

游批卓：今年選舉證明 黨未了解民心

卓榮泰也批游，過去兩年半發布多個民調，都只在發掘問題，「不知如何解決」，未來要如何領導民進黨？游盈隆反酸擔任公職的卓「問錯問題」，民間組織的責任就是「負責發現問題」，若政府無法解決，「那是你們（政府）的問題」，二○一八選舉證明，民進黨與政府無法了解民心，當然會導致快速挫敗。

民進黨主席補選候選人第一場電視政見發表會昨天舉行，由剛卸任行政院秘書長的卓榮泰對上台灣民意基金會董事長游盈隆。從一開始申論就互指對方「貼標籤」，火藥味十足；交叉詰問部分更是你來我往，游盈隆質疑蔡總統對於卓榮泰有提攜之恩，若卓榮泰當黨主席，是否會對蔡英文抗命？若要求不辦總統初選，採取現任優先，卓榮泰是否唯命是從？

卓榮泰指出，他若當選黨主席，會依照中常會、中執會的意見執行，會舉辦公平公正公開的黨內初選，況且黨章也沒有說要保障現任優先。

卓酸從未勝選過 游反擊去花蓮選選看

卓也砲轟說，游盈隆身為黨主席候選人，卻只在意總統初選，對於立委選舉和黨的改造都不提，游盈隆被黨多次徵召，卻從來沒贏過，二○一五年選對會徵召呂孫綾參選立委，遭游指「絕非勝選考量」，事實卻證明呂孫綾贏得選舉。卓問游說「你是不是不知道什麼是贏的策略？因為你從來沒贏過！」

對此，游盈隆則回嗆卓榮泰幼稚，為了選舉而醜化他。游說，選對會裡面黑幕重重，他若當選黨主席，一定會徹查選對會，撤銷選對會這樣的臨時編組。

游提幫扁選贏總統 卓譏經驗有點遙遠

游盈隆也強調，二○○○年總統選舉時，他是選戰指揮中心負責研究輿情的副總幹事，很多選戰主要政策都是他提出，讓陳水扁贏得大選，「我難道沒有贏的策略嗎？」他在花蓮縣長得票，現在還是民進黨在花蓮最高得票紀錄，「你若有辦法，可以去花蓮選選看，看可以選幾票」。

卓榮泰回應說，游盈隆引以為傲過去曾替扁打二○○○年選戰，「那是歷史的功績，但你要用那時的經驗拿來二○二○用，有一點遙遠吧？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/