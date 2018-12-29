蔡易餘：判高志鵬有罪的是恐龍法官邵燕玲

2018-12-29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委高志鵬被控貪污案，被判四年六個月徒刑、褫奪公權四年定讞。民進黨立委蔡易餘昨天指出，他檢視判決書後，發現最高法院審理高案的審判長，就是當年獲馬英九提名出任大法官、後來被發現是「恐龍法官」主動要求免予提名的邵燕玲，當年任民進黨立院黨團幹事長的高志鵬多次痛批此人事案，他質疑高案是恐龍法官所做的政治判決。

蔡易餘說，大法庭制度已確定於明年六月初上路，若有法律見解不一的案子，法院現在應該依判例判決，過去最高法院有四個判例認定，貪污治罪條例應採取「法定職權說」，但最高法院在高案卻採用「實質影響力說」將高志鵬定罪。

蔡易餘說，他檢視判決書後，發現審理高案的審判長邵燕玲，就是二○一○年審理吳進義性侵三歲女童案，以無法證明女童意願為由，將全案撤銷發回更審，引爆全民怒火的法官，邵還被指為「恐龍法官」。

蔡易餘說，邵在二○一一年獲得馬英九提名出任大法官，時任民進黨團幹事長的高志鵬多次痛批，馬提名「恐龍法官」邵燕玲當大法官是「侮辱人民」，由於爭議太大，邵最後主動要求免予提名。

蔡易餘指出，「恐龍法官」邵燕玲趕在大法庭實施前，違反最高法院判例，將高志鵬定罪，這就是政治判決政治定讞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/