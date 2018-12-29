「邱霸子」不怒而威 曾讓黑幫老大繳械

2018-12-29

記者劉慶侯／特稿

邱豐光，身高近一九○公分，體格魁梧，濃眉加上銳利眼神，令人望而生畏。他也自嘲，自己看起來是「殺豬的」，一句話、三個字，就讓人解除對他會有點不自在的尷尬。

自嘲看起來像殺豬的

長年浸淫刑事外勤工作的他，年輕時的確沾染了一身兇霸之氣，為的是能震懾住他面對的外在環境和江湖對象。對於犯罪嫌疑人而言，他的出現，往往一下子就可達到「震撼心神」的效果，也讓他獲得了「邱霸子」的尊稱。

曾有位黑幫幫主級人物，在外呼風喚雨，自恃是特種隊部退役，練得一身硬功夫，但正面與邱豐光交鋒時，三言兩語之下，也硬生生先後繳了十多把槍械，作為維護各方的「面子」。

警界生涯平步青雲的他，在晉位主官領導位階後，做事的霹靂手段也轉趨中和。他先從外在改變，改穿合宜的西裝做門面，還告誡部屬需穿著端莊、整齊，「要有點外國國際刑警的範兒」。

邱對下屬或幕僚雖甚少疾言厲色，但仍保持「不怒而威」的霸氣，面對「說得一口好案」、想唬弄的，最多是「鎖眉、瞪眼、垮著臉」，實在忍不住，就乾脆來段「南柯一夢」的隱喻，拐著彎提醒「你再混試試看呀！」對方就會皮皮剉。他更常常提醒部屬：「年輕人，要本事大，不要脾氣大！」

文學底厚 擅引經據典

有著兇樣的邱豐光，文學底蘊極佳，引經據典，說古譬今，也常以毛筆寫李白的「俠客行」送給部屬與友人。即使近年面對挫折和不順心，也吟詠「我從悠暗深谷走過，心中已無恐懼…」自勉。

這位新任移民署長，相信可為移民署帶來不少新的氣象和期待。

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