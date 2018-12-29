邱豐光接移民署長︰首要工作 逮逃逸越南客

2018-12-29

〔記者劉慶侯、黃欣柏、李欣芳／台北報導〕移民署長楊家駿因涉嫌公器私用遭物議撤職，再加上「觀宏專案」發生大規模越南籍旅客脫逃事件影響，行政院長賴清德已核定警政署副署長邱豐光接任移民署長。

邱豐光昨表示，他目前首要工作，就是解決「觀宏」逃逸旅客案件，將南下高雄進行專案調查。「國境安全」、「新住民多元文化」、「移民人權」則是他今後三項重要工作項目。

內政部長徐國勇昨表示，邱豐光從事警職近四十年，對維護社會治安有重大貢獻，移民業務與警政息息相關，希望在邱的領導下，移民署能持續落實國境管理等工作。

警察大學行政警察學系四十三期畢業的邱豐光，曾任台北市警局長、台中市警局長、刑事局副局長等職務，在警政、刑事領域歷練豐富。

邱豐光是獲得府院級高層人士重視，逕行舉薦派任，希望利用他在警界的人脈和經驗，未來掌控國境大門的移民署，能與警政機關做出良好的橫向溝通互動，其中包括逃逸外勞、罪犯的管控和查捕。

政商人脈豐沛 曾受柯重用

邱豐光素以刑事經歷豐富、為人處事果決、政商人脈豐沛著稱，曾受台北市長柯文哲重用和信任。去年一度被認為是警政署長最佳人選，也威脅到時任警政署長的陳國恩，但處理反年改團體抗議活動被質疑不力，調任警政署副署長。

移民署長楊家駿因自身行事作風，遭到內部人員的強烈不滿，被爆料有諸多不當行為，內政部迅速將楊撤職。由於移民署人員許多為警察出身或轉任，又擔綱國境安全管制重責，再加上近日發生越南旅客大規模脫逃事件，邱豐光在有力人士的推薦下，重新躍上檯面。

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