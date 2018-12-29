選總統？王︰說不定很快就會確定

2018-12-29

與其選副總統 不如選總統

〔記者施曉光／台北報導〕表態有意競逐總統大位的前立法院長王金平昨天在銘傳大學演講時再被學生問到相同問題，他重申一切隨「因緣」而走，如果因緣俱足，說不定很快就會確定，但他現在無法明確答覆是否確定參選。

籲藍綠對話「國家領導人一定要消減朝野對立」

王金平應邀在銘傳大學以「國會秘辛與政治傳播」為題演講，他答覆學生提問時指出，目前國內充滿對立，因為年改帶來很多困擾問題，「藍的當總統，綠的就想辦法抵制，綠的當總統，藍的也要報復，台灣也就愈來愈混亂」，朝野應該坐下來有誠意的對話，國家領導人一定要消減朝野對立，跨越藍綠，大家才能共謀國事。

有利兩岸發展方案 朝野應共商

在答覆學者詢問如果蔡政府承認「九二共識」，兩岸問題是否就能解決時，王金平說，問題不是這麼簡單，就算現在蔡政府提出，對岸要不要接受還不知道，必須先營造好好坐下來談的善意，雙方各自取捨，看對岸能同意多少，我方也可以提出要求，國內朝野則要先取得共識，討論出一個有利台灣、兩岸發展的方案，做為政府與對岸談判的依據。

有學者詢問如何帶領台灣面對兩岸問題？王金平起先說自己不是領導者，兩岸政策屬於總統職權，但隨後又說，今天兩岸兩會除了少部分文書認證需要，幾乎沒有來往，原因就在蔡英文總統就職時沒有提出「九二共識」，讓對岸不滿意，加上一些讓對岸不滿意的政策與措施，以及這兩年多「去中國化」很厲害，才會造成現在的情況。王強調，由於兩岸沒有通力合作，造成台灣經濟發展阻礙，這個困境應該解除，但對岸不給機會談，就是「九二共識」的關係。

王金平也說，有人問他要不要選副總統？但他認為選副總統沒有什麼意思，「要選副總統，我老早有（機會）」，「要選副總統不如選總統」，至於最後要不要選總統？如果因緣俱足，說不定很快就會確定，但現在無法答覆。

外傳南部某寺廟曾有一張籤詩內容提及「韓風催起七月風，國家棟樑金平鑄」，媒體昨拿籤詩詢問王金平是否看過？他含糊其辭說，好像有點眼熟，不記得有沒有看過。媒體再問籤詩提及「金平鑄」的涵義為何？王不答覆，只對記者說，「你學問比我好，你解釋。」

王金平每年年終都要揮毫寫春聯，他昨在國會辦公室寫下「人和則生、家和則旺、國和則興」十二個字，強調「和」是社會與國家的生存之道，有「和」就不會互相鬥爭、殘殺與欺壓，這些字將印製做為豬年春聯。

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