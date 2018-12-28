志願役教召 明年將回原單位操課

2018-12-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化後備軍人戰力，除持續以「二年一訓」頻次召訓義務役後備軍人，明年也將驗證退役志願役官兵「原兵歸原位」的「編實動員」教召。國防部全民防衛動員室主任王昨表示，「編實動員」教召並非新舉措，但因應義務役男退場，明年將召集二梯次共一千八百員退伍志願役官兵，回原單位參與七日訓練。

韓岡明指出，「編實動員」並非新舉措，但二○○三年至今已有十六年未實施，此措施和義務役男的教召、點召不相關，性質也不同。相較於義務役男可能被「點召」，僅回軍方單位受訓一日，「編實動員」的後備志願役官兵須和原部隊一同操課、演訓七日。國軍現行規劃，將以「固定編組、八年四次、每次七天」做為召集方式，未來將依執行驗證成效擴大辦理。

此外，國防部昨也公布新的退伍軍人歸鄉報到便利措施，過去退伍者須至戶籍地的鄉鎮市區公所辦理「歸鄉報到」作業，才完成退伍手續，但明年元旦起，只要透過「後備軍人（補充兵）線上歸鄉報到」相關系統完成資料傳輸後，就不用再臨櫃辦理報到業務。

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