韓國瑜喊開放中資買房 陳明通打臉：早就放行

2018-12-28

韓再嗆中央：勿死抱教條

〔記者黃欣柏、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日喊出「開放中資買房」的訴求，陸委會主委陳明通昨列席立法院內政委員會報告時表示，其實早在陳水扁、馬英九任內就開放中資來台投資房地產，「我呼籲各位新上任的縣市首長，對兩岸事務請先多了解！」韓國瑜昨傍晚在高雄回應，「建議中央能用更寬廣的標準來看，不要死抱著教條」。

陳明通：已有「五四三條款」

陳明通昨受訪指出，韓國瑜說要開放中資買房，其實並非新的構想，從過去的扁政府到馬政府，都有開放所謂的「五四三條款」，也就是中資來台買房貸款不能超過五成、有居住四個月的限制且三年內不得轉讓，開放後中資在高雄買的房地產，約佔了全台兩成多。

陳明通呼籲新上任的縣市首長多去了解兩岸事務，陸委會過去曾幫忙台北市長柯文哲團隊，未來也會積極安排到各縣市拜訪，「畢竟兩岸這塊其實滿專業的」，也歡迎各縣市隨時與陸委會聯繫。

對於陳明通呼籲「多了解兩岸事務」，韓國瑜昨傍晚回應，不管任何人來高雄投資，都是增加工作機會，建議中央不要用過於硬邦邦思維來看，「畢竟我們不是台北，政治敏感度沒有這麼高，而高雄現在急需各界投資。」他希望中央能用更寬廣的標準來看，不要死抱著教條，至於放寬到什麼程度，可以跟陸委會、投審會來溝通。

針對外界質疑中資可能來高雄炒房，韓國瑜指有很多方法可以提出預警，不是一古腦兒都那麼負面、極端。

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