涉貪入獄 高志鵬：將提非常上訴

2018-12-28

出面喊冤 稱是「助理索賄、老闆坐牢」

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委高志鵬被控與助理收賄關說案，台中高分院更二審前年十一月依貪污治罪條例判刑四年六月，最高法院前天駁回上訴，全案定讞，高喪失立委資格，將入獄服刑。高志鵬昨出面強調不會逃避，但覺得晴天霹靂、難以接受，整個案件宛如一場鬧劇，「助理索賄、老闆要坐牢」，未來將提起非常上訴與再審，爭取自身清白。

逾十位民進黨立委到場相挺

高志鵬昨在數十名支持者與十餘位民進黨立委陪同下，於立法院中興一樓召開記者會。他說，民進黨在今年十一月廿四日打了敗仗，「打敗仗就要有戰犯、有人得當戰俘」，為了不影響民進黨，即日起辭去立委與民進黨中常委職務，同時退出民進黨，專心在爭取清白的戰場上迎戰。高說，做為法律人，當然會選擇面對這樣的判決，所以會盡一切可能爭取清白的途徑，包含非常上訴、再審都會提起。

高志鵬表示，此案已經纏訟十一年，整件事宛如一場鬧劇，自己從頭到尾跟對方不認識、沒見面、也沒談過，開協調會也只是請官員來，讓當事人有機會溝通；助理拿二百萬元酬勞、給老闆五十萬元，出了事還可以推給老闆，他開玩笑說，「若未來我要應徵助理，應該會有很多人來應徵」，因為出了事只要轉作污點證人就沒事。

律師：沒有證據指高是共犯

高志鵬委任律師李勝琛指出，此案因為不同法官、採取不同法律見解，因而有了不同的結果，但沒有任何一個證據能證明高志鵬是共犯、對收賄過程知情。李勝琛強調，國有土地能不能租，不是立委說了算，而是主管的國有財產局（現為國有財產署）就個案裁量審議；將提起非常上訴或再審，盼有朝一日能還高志鵬清白。

到場聲援的立委蔡易餘說，對此判決結果感到憤怒，他強調，法院組織法已經修訂，未來將設大法庭統一法律見解，最高法院選擇趕在此時判決定讞，「是政治型的定讞，對高志鵬非常不公平」。立委劉櫂豪也說，高是優秀認真、盡忠職守的立委，法院判決非常離譜，會極盡所能支持高，不會讓他孤單。

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