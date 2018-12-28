若當選黨主席 游盈隆：總統初選開放登記

2018-12-28

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席候選人游盈隆昨與媒體茶敘時表示，若他當選黨主席，會極力捍衛黨的制度和價值，讓總統初選開放登記。

游盈隆指出，黨內似乎有共識形成，必須尊重制度、回歸黨內民主程序，總統初選開放登記，包括黨主席參選對手卓榮泰也在呼應「沒有現任優先」的聲音。游也諷刺，卓說要照黨的制度走，卻又說要「考慮贏的策略」，這樣的說法，代表拒絕總統初選開放登記，拒絕依據黨的制度，重返黨的民主程序。

被問到總統大選是否可能白綠合作，或與其他政黨合作？游盈隆表示，「民進黨要推出自己總統候選人，毫無疑問」，沒有討價還價餘地。民進黨不可能放棄總統提名，自甘為配角和其他人搭檔。

游也認為，現在的內閣是「先天不良、後天失調」，蔡總統用人失常，也很少閣員敢公開為政策辯護，讓民進黨嘗到最大挫敗；將來應考慮如何推出讓人耳目一新內閣陣容，新內閣應符合責任政黨的政治倫理，盼當中要有八成由有能力的民進黨人士出任，呈現出「政黨輪替的意義」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/