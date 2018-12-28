立委選區席次變更 賴清德、蘇嘉全達共識

2018-12-28

南市、竹縣各增一席 高市、屏縣各減一席

〔記者李欣芳、彭琬馨／台北報導〕針對下屆立委選舉選區變更案爭議，行政院長賴清德昨與立法院長蘇嘉全會商達成共識，台南市及新竹縣各增一席，高雄市及屏東縣各減一席。

由於相關立委選區變更案，衝擊部分立委原本經營的選區，引發反彈，迄今立院尚未完成立委選區變更案的審查。

立委：城鄉差距會越來越大

依「公職人員選舉罷免法」規定，立法委員選舉區變更公告之日起，每十年重新檢討一次；立法院應於立法委員任期屆滿一年一個月前，對選舉區變更案完成同意，未能於期限內完成同意部分，由行政、立法兩院院長協商解決之。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，針對第十屆立法委員選舉選區變更案，賴院長與蘇院長昨會商並達成共識。關於席次增減部份，將依中選會已提報立法院的選區變更案處理，台南市及新竹縣各增一席，高雄市及屏東縣各減一席；關於該選區變更後的選區劃分細部調整，則依「公職人員選舉罷免法」規定，由行政院長及立法院長繼續協商處理。

針對屏東縣與高雄市將各減一席立委，屏東縣的民進黨立委莊瑞雄昨受訪說，「該講的都講了」，這是應該修憲的憲政議題，只能表達無奈與遺憾；高雄市民進黨立委賴瑞隆同樣表示遺憾，盼國家未來能重新思考、提出更合理制度，否則城鄉差距會越來越大。

屏東縣民進黨立委鍾佳濱說，名額調整是最簡單的，比較麻煩的是最後選區如何重劃，建議相關單位應盡快決定。

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