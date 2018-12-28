2020立委選舉布局》民進黨緊張 重穿草鞋打硬仗

2018-12-28

大環境不佳 憂基本盤出不來

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨二○一六年風光取得六十八席立委過半席次，但今年九合一大選慘敗後，黨內普遍認為，民眾對民進黨不信任，大環境不佳，二○二○立委選舉情勢更加艱難，勝選席次恐怕會比一六年「慘很多」。不少黨內區域立委已提前準備選戰，也盼新任黨主席上任後，中央黨部能更強化自身角色。

民進黨台中市立委何欣純表示，本來想在選舉半年前啟動選戰模式就好，但這次九合一大選後就知道不能如此，許多區域立委都已經開始布局、顧選舉。以中部來說，大環境、小環境都不好，藍營九合一選舉大勝後，基層士氣大增，綠營支持者感覺卻隱匿起來，基本盤出不來。

何欣純認為，民進黨重返執政後，中央黨部在因應和掌握民生議題的能力反而弱化，年底選戰感受不到黨中央的存在；盼黨主席選舉後，黨的角色能強化，對議題和民生要接地氣，並勇於表達、帶領議題，民進黨也要苦民所苦，回到「穿草鞋、穿布鞋」起家的初衷。

籲黨中央帶領議題 接地氣

民進黨台南市立委王定宇指出，和二○一六年選舉相比，「上次是順風、這次是逆風」，原因在於中央執政急切要做很多事，但民眾不一定諒解、買單，「上次有蔡英文風潮，加上國民黨執政不力，現在情勢有點反過來」。

此外，利用假訊息作戰的方式已更勝以往，新的工具加上新的政治氛圍，在南台灣嗅到的選舉氣氛和前一次明顯不同，「每個區域立委候選人都要有打硬仗的準備」。

民進黨新北市立委張宏陸表示，二○二○立委選舉一定會比二○一六艱難得多，大環境不好，大家對民進黨不滿意，會比上次更難選，海嘯一來，再怎麼努力可能也不是個人可以擋得住；國民黨認為情勢一片大好，總統、立委的競爭一定會很激烈。

卓榮泰：提名沒有優先權

民進黨主席候選人卓榮泰日前指出，黨內對總統提名初選、立委提名都有機制，沒有優先權，必須和贏的策略放在一起，他沒有權力決定說「誰一定要來選」。

至於立委選戰是否應再與第三勢力政黨合作？卓榮泰表示，民進黨有優秀人選，應以黨員優先；倘若在地方上贏的策略不夠，才尋求包括時代力量及其他友黨合作。

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