2020立委選舉布局》國民黨熱絡 老將新秀搶提名

2018-12-28

最快三月啟動立委初選 現任無「保障提名」

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕國民黨在九合一選舉大勝，面對即將到來的二○二○立委選舉，國民黨各地方黨部最近陸續開始辦理轄區內立委參選意願調查，各縣市最快明年三月公告初選作業。

藍營普遍看好二○二○年立委選舉，不但三年前中箭落馬的連任失利者有意捲土重來，部分過去說要交棒的資深立委又重新燃起再戰念頭；不過這次直轄市、縣市議員選舉許多新人當選，藍營基層已出現要求世代交替的聲浪，因此未來除非選區單純，沒有新人挑戰，否則國民黨中央很難再如過去直接提名現任立委，只能依照實力原則處理。

媒體日前曾詢問國民黨主席吳敦義，是否優先提名現任立委？吳提出工作表現、品德操守等「優先考量」的條件，但據了解，這並不等同現任一定「保障提名」。

黨內人士指出，目前沒有考慮研提特別提名辦法，未來立委提名作業就是按照既有的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，有意參選者要各憑本事，現任立委如果在立法院表現不錯，又有地方長期經營的成績，自然就有優勢。

該人士也說，一般民主先進國家國會都比較重視資深與經驗，因此不可能像今年直轄市、縣市議員提名初選，設有鼓勵年輕人與新人參選的加權優惠機制，若有兩人以上參選又協調不成，只能按照初選規定，大家公平競爭。

國民黨今年七月間曾經要求地方黨部，針對轄內各立委選區調查黨員參選第十屆區域立委意願，當時主要目的在督促有意參選者參與九合一輔選；待正、副議長選舉完成後，黨中央再要求地方黨部重新盤點，徵詢有意參選立委者人數以及大家希望的初選時間，待綜合評估後將初選作業規劃匯報黨中央，組發會約談地方黨部後才會核定，並送中央工作會議、中常會通過，然後各縣市黨部才會據此進行初選公告，時間最快在明年三月。

蔣乃辛宣布不選立委

連任多屆的資深國民黨立委蔣乃辛昨在臉書上宣佈，他不再參選下屆的台北市大安區立委，讓後起之秀接棒。國民黨不分區立委林奕華昨已表態有意角逐，國民黨中央委員連勝文也被點名。

今年七十歲的蔣乃辛被稱作「乃公」，在台北市大安區從政、經營超過卅年，是七連霸的台北市議員，二○○九年，時任大安區國民黨立委李慶安因雙重國籍案辭職，蔣乃辛代表國民黨補選勝選，擔任立委至今也連任三屆。

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