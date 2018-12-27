潛艦國造取得裝備輸出許可 立委︰要有備案 防中干擾

2018-12-27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨審查國防部預算，軍方透露，我國潛艦國造原型艦的主、次要裝備及「紅區裝備」的輸出許可均已獲得。不過，國民黨立委江啟臣擔憂，縱使國軍取得輸出許可，「現在風平浪靜」，但如和廠商簽完約、開始付錢，有無可能受兩岸因素等干擾，造成履行上的困擾、障礙，軍方應納入所有「最糟的腳本」的考量。

立院外交及國防委員會立委昨審查明年度「潛艦國造」相關預算，討論造艦預算刪除或減列相關提案時，江啟臣表示，縱使如軍方所言，各界願意爭取參與潛艦國造的機會，但很多東西簽完合約後，會有什麼變化仍無從得知。

民進黨立委邱志偉表示，國防部明年度預算之中，僅潛艦國造預算須黨團協商，根據立院既定議程，待立法院長蘇嘉全召開臨時會時討論，看是否有共識。若無共識，可能將在立法院院會表決。

江啟臣表示，潛艦國造明年三月進入細部設計「節點」前，國軍應將相關戰略與配套做好，避免受不可控制因素卡住，否則如果簽完約後發生變化，「不就啞巴吃黃連？」他要求，軍方在明年三月向立法院進行秘密專案報告時，應該將各種情境、因應方案都作出報告。國民黨立委呂玉玲也說，除潛艦國造案，軍方也應考慮「商購」雙軌並行。

民進黨立委蔡適應認為，潛艦國造除有國際政治相關風險，也不見得百分之百可以成功，否則如果這麼簡單，我國在民國九十年就可順利推動。

海軍︰會做好技術轉移

對於潛艦國造案，海軍參謀長李宗孝昨表示，潛艦國造案目前執行狀況與大環境，都對海軍十分有利，國際廠商和國內業者接觸，也希望藉此時機做技術轉移。海軍對此案非常努力，畢竟這是國軍非常關鍵的戰力，提升戰力工作分秒必爭，軍方也會做好管控。

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