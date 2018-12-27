蔡碧仲︰恐嚇我也沒用

2018-12-27

〔記者黃捷／台北報導〕法務部政務次長蔡碧仲代理花蓮縣長任期屆滿，回任原職，他昨談及滅門恐嚇信一事表示，新任花蓮縣長徐榛蔚獲黨提名參選後，仍贈送印有傅崐萁名字的白米，可能涉及賄選，案件都在偵審當中，「她會不會有事，不是我說了算，恐嚇我也沒用。」

蔡碧仲昨參加行政執行署、財團法人犯罪被害人合辦的聯誼餐會，見到媒體的第一句話就說：「我回來了，回到我最喜歡、最擅長的工作，去花蓮的九十九天，一切都是最好的安排。」

「花縣政府長期施政不透明」

他說，花蓮並不如外界看到的那樣幸福，這幾年經濟發展停滯，縣政府長期施政不透明、不廉能，希望在他離開後，縣府一定要導正過來，保持公開、公平、公正的態度做事，一切依法行政、行政中立。

蔡碧仲表示，過去擔任檢察官時，就收到不少恐嚇信，他代理花蓮縣長期間，網路上一直都有騷擾訊息，要嘛說要讓他死得很難看，要嘛說要讓他全家滅門，或是在明信片上隨便畫兩隻小貓，然後寄到縣府騷擾。他說，大家最關心的最後一封信，點名要他別動徐榛蔚，還說只要不動徐就饒過他、不追究，大概是因為傅崐萁遭判刑，支持者擔心徐變成共犯，才會做出這個舉動。但徐被提名參選縣長後，還曾被拍到贈送印有傅崐萁名字的白米，「這有賄選問題」。

蔡碧仲說，徐榛蔚雖然在某些案子裡不是被告，但相關案子都在花蓮地檢署、花蓮高分院偵審中，徐會不會有事，不是他說了算，恐嚇他也沒用。

至於傅崐萁涉嫌收買媒體，蔡碧仲表示，縣府去年至今年上半年有二十幾個採購案，是拿公帑來跟個別記者簽約，他雖認為不妥，但也只是依照「政府採購法」規定要求公告，台北記者協會看到資料後，認為此事非同小可，全案才會爆發，據他所知，檢察官已剪報分案，調查記者是否涉背信罪嫌。

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