保五餐廳只能看中天新聞 遭檢舉

2018-12-27

〔記者陳鈺馥、姚岳宏／台北報導〕有民眾近期察覺，部分自助餐餐廳只播特定新聞台，要轉台還會被老闆阻止，內政部近期也接獲檢舉，連警政署保五總隊的餐廳，都只能看中天新聞；對此，內政部昨表示，確有此事，已要求必須可以自由選台。保五總隊表示，這段期間幾乎固定在某台，皆為廚工便宜行事所致，經反映後為求公平，已「每日輪換一新聞頻道」 ，並派員督導，避免發生爭議。

據指出，警政署保五總隊位於高雄岡山的待受特考班學生訓練營區，被人檢舉餐廳內的電視，三餐時間只能看中天新聞台，該餐廳由外包廠商經營。內政部高層在選前十一月十七日接獲檢舉後，立刻吩咐警政署查證，得知近二個月來，外包廠商確實只開放中天新聞台給學生看。

內政部長徐國勇證實，內政部有收到檢舉，「這件事真的是不可思議」，他親自去保五總隊了解狀況，發現確實如此，後來保五總隊立刻告知餐廳，怎麼可以這樣。

徐指出，在那邊的學生是考上警考四等特考特訓班學生，學生不滿反映老是播同一新聞台，還不能夠轉台，實在非常奇怪，他已指示警政署保五總隊不得再發生此事，應讓學生自由選擇收看。

據了解，在內政部警政署告知餐廳後，受訓的特考班學生已經可以在三餐時間，自由收看各新聞頻道，不再只能收看中天新聞台。

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