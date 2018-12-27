黨職併公職溢領 限期一月八日繳清

2018-12-27

〔記者黃捷／台北報導〕八位國民黨高官拒繳「黨職併公職」溢領退休金逾兩千萬元，遭銓敘部函送行政執行署強制執行，其中官位最高的前副總統連戰，欠繳金額最低，只有十萬元，但至今未繳，台北分署日前已寄發通知，限期明年一月八日繳清，若連戰屆時仍不付錢，財產恐遭查扣。

一九七一年中華民國民眾服務總社發函給考試院，要求將國民黨黨工及其附隨組織員工視為國家公務員，不僅適用優惠存款，黨職年資也要併入公職年資，合計退休金。立院去年三讀通過「黨職併公職處理條例」，經銓敘部逐一追查，公務人員溢領金額約一億八三八七萬元，政務人員溢領金額約三五四五萬元，合計約兩億一九三二萬元。

若仍不繳 財產恐查扣

民進黨團最初計算，連戰擔任民眾服務社主任三年八月，後來擔任公職超過卅年，年資合併後共溢領九百多萬元，但銓敘部追查後，認為只有併入主任年資一年七月，僅溢領十萬元。

另七名未返還溢領退休金者金額最高的是前監委黃肇珩溢領五四三萬元，其次是前僑委會副委員長王能章溢領四六○萬元，前考試院長關中溢領三五一萬元，前僑委會委員長焦仁和溢領二二○萬元，前考試委員蔡憲六溢領一六七萬元，前台中市長胡志強溢領一六三萬元，前監察院長陳履安溢領一二二萬。

據了解，關中認為銓敘部處分違法或不當，已提起行政訴訟，其餘義務人均未提告或聲請停止執行，另連戰辦公室日前已與執行官聯繫，詢問繳款相關事宜，但仍對外表示，不排除提起訴願。

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