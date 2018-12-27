促轉預算兩案併陳 黃國昌、柯建銘互罵流氓

2018-12-27

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法法制委員會昨審查「促進轉型正義委員會預算案」，民進黨立委提案「將全案保留送交院會」、國民黨立委則主張「全數刪除促轉會預算」，經表決後，會議主席民進黨立委周春米裁示，兩案併陳送院會協商。時代力量黃國昌大表不滿，怒嗆藍綠和解打假球，更一度與民進黨團總召柯建銘互嗆「流氓」，場面火爆。

立院司委會昨天續審促轉會預算案，繼上次國民黨甲動杯葛議事，指控促轉會代理主委楊翠是非法代理，拒審預算，導致會議十三分鐘即結束，昨日會議仍引發舌戰，楊翠則以身體不適為由未到，改由代理主秘蔡誾誾出席，會議在廿五分鐘內結束。

柯建銘等人提案將全案保留送交院會，國民黨立委吳志揚等人也提案，指楊翠是非法代理，應全數刪除預算，等新主委上任後再審查。不過，就在主席周春米宣布開始處理提案時，黃國昌舉手反對，建議應先詢答再處理提案，但其他立委則表態應先處理預算程序，雙方唇槍舌劍。

由於會議陷入僵局，國、民兩黨立委建議將兩案併陳送交院會，黃國昌當場怒嗆：「這兩案根本就矛盾，怎麼併陳？現在是藍綠大和解，一起打假球就對了」，但最後仍不敵藍綠人數，經表決後，十票贊成，僅黃一票反對，主席周春米裁示兩案併陳送交院會。

黃批藍綠打假球 柯反嗆引爆衝突

黃國昌強烈反彈，痛批：「現在是怎樣，磋好了就對了，藍綠大和解，打假球就對了」，柯建銘聞言反嗆：「講話小聲一點好不好」，黃爆氣回擊：「你以為你是誰！叫人家小心一點，你在國會耍流氓喔！」柯回：「是你耍流氓還我耍流氓啊！」黃再回：「你是新竹選出來的流氓是不是？」雙方衝突火爆。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/