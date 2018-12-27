上任後首度出席政院院會 六都市長今向賴揆要經費

2018-12-27

〔記者李欣芳／台北報導〕新任六位直轄市長已在前天正式就任，並將參加今天召開的行政院院會，據了解，韓國瑜今天將向賴揆爭取答應給高雄市的補助款，鄭文燦將在會中談論台商回流等經濟議題。

九合一選後，六都只有台北市長柯文哲和桃園市長鄭文燦兩人連任，新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲四人今將首度參加行政院院會。據指出，六都市長今天主要將向行政院長賴清德溝通爭取地方建設補助款以及拚經濟等中央與地方共同合作議題。

韓國瑜 討答應給高雄的錢

鑑於高雄財政困難，韓國瑜今天將向賴揆爭取答應給高雄市的補助款，包括高雄捷運延伸到路竹、林園等，同時也將爭取高雄市的統籌分配款，黃偉哲也有意反映地方建設需求等問題。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）受訪表示，行政院今天的院會是例行性院會，六都市長可能透過臨時動議等方式表達意見，對此，行政院對地方首長要談的議題並沒有預設立場，有關高雄捷運等前瞻基礎建設預算不分藍綠，中央與地方要共同推動重要建設、共同合作。

鄭文燦 談台商回流桃園

據了解，行政院與藍營的四位直轄市長，是既合作又競爭的關係。歷年來各縣市都積極向行政院爭取統籌分配稅款，但因統籌分配稅款的餅就那麼大，每次分配後仍有不少縣市感到不滿意，尤其韓國瑜今天將向政院爭取高雄市的統籌分配款，未來如何處理這筆各縣市兵家必爭的稅款，行政院主計總處將大傷腦筋。

行政院院會預定今天上午九時三十分開始，由賴揆主持，據了解，鄭文燦將在會中談論經濟議題，包含溝通台商回流等事宜，行政院也可望藉此機會與鄭文燦交換台商回台投資行動方案如何落實到桃園等客家區。

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