高志鵬圖利罪要坐牢》合議庭見解歧異 法界質疑傷害司法

2018-12-27

〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕檢方當初認為立委高志鵬涉犯收賄與圖利罪，一審依圖利罪判高志鵬有罪，上訴台中高分院後改判無罪，更一審採實質影響力說，依收賄罪判刑，更二審則回歸圖利罪論處；律師林俊峰受訪認為，最高法院應是認為，高志鵬利用擔任立委的機會，進行關說，進而獲利五十萬元，依圖利罪判決有罪確定。

最高法院最後依圖利罪判刑，但更審過程，仍有「法定職權、實質影響力說」兩說適用問題，例如更一審即採用實質影響力說，依收賄罪判刑；林俊峰認為，法院對於收賄罪中對立委職權的認定，究竟要採比較嚴格的「法定職權說」，亦或採較寬鬆的「實質影響力說」，因最高法院歷年來的見解並未統一，造成有些判決各自適用不同見解，他認為，最高法院應統一收賄罪的見解，以免將來適用上會有不確定感，造成法律的不安定性。

律師黃帝穎認為，對比前行政院秘書長林益世被控違背職務收賄罪部分，最高法院不敢用「實質影響力說」判林而發回更審，卻駁回高志鵬上訴，差異見解讓社會無法信服，令人質疑會不會因適用對象不同，而有選擇性差異，「傷害人民對司法的信任」。

有法界人士也指出，此案發回更審多次，在收賄罪及圖利罪中擺盪，還曾一度改判無罪，顯示不同合議庭的見解歧異甚大。

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