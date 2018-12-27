南市議長翻盤 黃偉哲市政治理大挑戰

2018-12-27

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕台南市議會議長選舉，國民黨與民進黨退黨議員、無黨議員成功結盟，重創民進黨原本在議會席次優勢，一舉拿下正副議長寶座，也為日後府會關係埋下變數。

黃：府會互動 市民優先

對於選舉結果，黃偉哲表示，尊重所有議員的投票結果，市府當然要跟市議會做最大的配合、合作，一切都要以市民利益為出發點，府會關係有基本的一致性，可能將來議會跟市府因為政策、目標，或許有些意見不一樣，但在這個「以民為優先」的基本理念上，大家還是會充分交換意見。

地方人士分析，黃市長這句話，點破清明為政的道理，大環境愈是錯綜複雜，愈是簡單以對，議會是個運作複雜的政治環境，藍綠諸侯為民喉舌，把關市政預算的背後，其實潛藏黨派利益與營己之私的算計，地方工程、都計重劃、道路開闢徵收、機關人事等細微之事，民眾看不到的檯面下，只有為官者與政治人物冷暖自知，最好利器與最大公約數，就是「以法行政，杜絕關說」、「建立清廉執政」。

對於未來府會互動，新任議長郭信良昨強調，會做一名全民議長且尊重各政黨，以及擔任府會溝通橋樑，特別是協助市長黃偉哲推動市政，找出台南需要的建設及市民需要的政策。未來將邀集專家學者成立「退稅大聯盟」，檢討追溯十五年的房屋稅等不合理稅賦。

黃偉哲對此回應說，議員意見都予尊重，房屋稅部分要交由不動產評議委員會處理，退稅則要尋求適法性。

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