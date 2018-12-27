縣市正副議長選舉》13黨籍議員跑票 民進黨祭黨紀

2018-12-27

〔記者楊淳卉、邱灝唐／台北報導〕民進黨中常會昨將十三名於正副議長選舉中跑票的縣市議員，移送中央評議委員會議處。其中包括未獲民進黨提名，卻在投票前公開表態退黨參選，並成功當選台南市議長的郭信良。

全國正副議長選舉，台南市議會佔多數的民進黨全盤皆輸，原副議長郭信良退黨參選，並與無黨籍的林炳利搭檔參選，且在國民黨的支持下兩人當選正、副議長。民進黨南市議會黨團總召林宜瑾痛批，跑票議員的「綠皮藍骨」終於露餡，長期躲在黨內侵蝕黨的進步價值；立委段宜康也在臉書寫下「藍黑結合。從四年前，李全教那場就開始了。」

遭批「綠皮藍骨」露餡 郭信良：自己比誰都民進黨

郭信良昨日回應，自己比任何人都民進黨，依照政治倫理，應該是副議長接任議長，自己沒犯什麼大錯，而且有信心把正、副議長留在民進黨，最後仍未獲提名，很明顯是黨不要他，從黨內提名到選舉都未接獲任何安撫電話和訊息，才尋求其他途徑為百姓和綠營找機會。

力挺郭信良的國民黨團同樣受到質疑，議會黨團書記長蔡育輝昨與議員召開記者會，指議會在過去八年不僅沒有尊嚴，也無法發揮監督功能，但僅靠著黨團力量，無法翻轉此現象，秉持「成功不必在國民黨」的信念與無黨籍合作，以追求市民利益、找回議會監督功能為依歸，希望郭信良別讓他們失望。

13人料將全被開除

民進黨發言人鄭朝方昨在中常會後轉述，直轄市暨縣市議員違反議會黨團決議，涉及違紀行為者共計十三位。分別為新北市議員彭成龍、台南市議員郭信良、陳怡珍、吳通龍、周麗津、陳碧玉、宜蘭縣議員吳宏謀、新竹縣議員吳傳地、張珈源、雲林縣議員蘇俊豪、屏東縣議員吳亮慶、花蓮縣議員施金樹、澎湖縣議員呂黃春金。民進黨中執會十二日已決議，若未依照規定投票，跑票即開除黨籍。

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