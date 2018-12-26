六都市長上任》柯文哲︰我們努力工作 就這樣

2018-12-26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨舉行「超極簡風」就職典禮，由行政院副院長施俊吉監誓，柯僅說：「那我們就努力工作，就這樣。」整場典禮果然如柯事前宣告，壓縮在五分鐘內結束。

未邀貴賓 典禮五分鐘內結束

這場在市府舉行的「第七屆市長、副市長、一級機關政府首長宣誓就職暨交接典禮」，歷時僅五分鐘，沒有邀請任何嘉賓，柯家人也未到場觀禮。

四年前，柯文哲將原訂十五分鐘的就職典禮演說刪減為六分鐘，演說重點包括向市府喊話「柯式新政」、遴選爭議及未來四年施政方向。柯這次順利連任，他事前透露，典禮要在五分鐘內結束，他打算只說：「各位，上工了。」五個字就好，不過實際上場，柯則說：「那我們就努力工作，就這樣。」

會後柯受訪，談到三位副市長仍有一個懸缺，柯僅說，「一時間還沒找到適合的人，就先空著。」是否滿意小內閣新成員？柯笑稱，這應該是看台北市民對他們以後的工作績效滿不滿意，但他認為就是秉持「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」三個原則。

相較於高雄市長韓國瑜在愛河畔盛大就職，還搭乘愛之船入場，媒體問柯，他的連任典禮似乎刻意走極簡風？柯文哲表示，對他來講，連任了就不要浪費時間，趕快去工作，從選完到上任相隔一個月，但市府幾乎是全速前進，還好因為是連任，所以市政沒有中斷，對整個北市發展比較好。

由於小內閣新成員中，包含都市發展局長黃景茂、地政局長張治祥及社會局長陳雪慧皆來自綠營，是否還是從民進黨人才庫找人？柯文哲重申，用人沒有在管哪一黨的，也沒有在管過去的。

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