六都市長上任》侯友宜︰沒時間休息 立即上工

2018-12-26

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜昨天宣誓就職，他強調政治擺一邊，未來施政重點是拚經濟、讓新北市四百萬市民安居樂業；卸任市長朱立倫昨天交接印信給侯友宜時，侯表示，市府團隊沒有休息的時間，必須立即上工、無縫接軌，他會努力做事，把市民要求的事情做好。

政治擺一邊 重點是拚經濟

侯友宜說，承擔四百萬新北市民安居樂業的責任，會在朱立倫打下的基礎上持續努力，「政治離我很遠」，他會站上第一線和市民「黏逗陣、綁作伙、逗陣行」；他並強調，「我的團隊不能坐在辦公室充滿想像、不付諸行動，一定要站上第一線解決問題，永遠以市民第一。」

侯友宜並提出施政三大方針，包括簡政便民、行動治理及快速與全球產業接軌，要將新北市打造為智慧、科技與建設的城市；在歡送朱立倫離開後，他馬上召開市政會議，要求局處首長「在行動當中求變」，不能在穩中求變，因為民意如流水，只求穩趕不上時代。

侯友宜表示，未來會主動和中央政府溝通，「也希望中央不要拒絕新北市長」，他也會到其他縣市進行城市交流，大家不分黨派共同打拚。侯說，蔡總統在選後曾打電話給他，承諾新北市有任何需要，中央都會幫忙解決問題，他只有一個想法，就是「不要充滿政治」，中央、地方都要回歸市政治理，共同拚經濟、拚建設。

對於和總統蔡英文碰面的時間、地點，侯友宜說，不要拘泥形式和規矩，「我到哪裡都方便，最重要是解決事情。」

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