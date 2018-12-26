六都市長上任》盧秀燕送萬瓶空氣︰力抗空污

2018-12-26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕昨日舉行草地就職典禮，她說，因為市民才是典禮的主角，要讓人人可參與；未來四年要拚經濟、抗空污，讓市民能在戶外自在地呼吸新鮮空氣。

盧秀燕就職典禮選在市府與市議會間的市政公園舉行，不少民眾一早就帶著野餐墊、早餐到場，以草地野餐方式觀禮；在行政院政務委員張景森監交下，盧秀燕從卸任市長林佳龍手中接下印信，盧秀燕特別感謝林佳龍與歷任縣市長為台中市所做的奉獻和努力。

感謝林佳龍為台中努力

盧秀燕表示，這是台中市有史以來，第一次把市長宣誓就職典禮由室內改到戶外舉行，因為市民才是就職典禮的主角，人人可以參與；未來四年，她會永遠堅持和鄉親站在一起。

盧秀燕也說，未來四年要「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」，她會強力執行「台中富市三」經濟政見，也就是「前店、後廠、自由港」三大策略，讓貨出去、錢進來，台中經濟站起來。

盧秀燕同時表示，台中好山、好水、好人才，但這幾年的災難就是空污，刻意把就職典禮選在戶外舉行，就是宣示全力對抗空污、改善空污的決心，讓市民有權利在戶外自在地呼吸新鮮空氣。盧秀燕也特別準備一萬個「谷關新鮮空氣瓶」送給觀禮民眾。

另外，林佳龍在致詞時說，現在心情「有點滿足又有點難得的輕鬆」，因為用四年的時間把八年的功課完成了，現在要把這個甜蜜的負擔交給盧市長，一棒接一棒，城市的進步是一場接力賽，永遠沒有終點，只有在既有的基礎上，一天比一天更好。

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