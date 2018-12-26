六都市長上任》黃偉哲︰市府團隊沒有蜜月期

2018-12-26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府昨日在西拉雅廣場舉行第三屆市長宣誓就職典禮，新任市長黃偉哲宣示，市政列車引擎已經點燃，新市府團隊沒有蜜月期，更不會有磨合期，將全力以赴讓市民過得更好。

黃偉哲表示，市政推動就像一列火車，只有前進的空間，沒有後退的餘地，做為市長的他已點燃市政列車引擎，從今以後，市政團隊只有前進、只有衝刺，沒有到站就不會停下，市民的每一個意見，都是市政列車前進的推力，市府團隊也將努力不懈，持續向前，並且「苦民所苦、革除官僚氣息，及更加深化市民的信任的施政理念」。

就職典禮由行政院政務委員陳美伶擔任監誓人，黃偉哲從卸任代理市長李孟諺手中接下印信，承諾做一位「守護文化、守護環境、守護市民」的市長。

要求龍崎掩埋場停止開發

他表示，將帶領市府團隊實踐施政五大願景，讓台南在「文化首府」的基礎上，打造能讓鮭魚返鄉的「產經重鎮」；對外引入技術與人才，將台南轉型成南台灣的「智慧新都」；對內強化在地產業、創業及就業發展，打造「創生城鄉」；以及扶老攜幼，讓台南成為市民的「希望家園」。

黃偉哲致詞前也不忘幽默說「天氣很熱」，他會回應選民們的期待。接著他宣布上任後簽署的第一份公文，就是要求經濟部工業局停止繼續展延龍崎事業廢棄物掩埋場的開發許可，盡全力保護月世界世界級的景觀，同時會在財政健全的前提下，規劃輕政減稅方案，減輕民眾的負擔、活絡經濟，台下一片熱烈掌聲。

曾在前市長賴清德任內擔任秘書長的陳美伶，期許黃偉哲「一切以民為中心，不要有再連任四年的想法」，在很好的市政基礎上，施政「貼近民意、尊重專業、守護價值」。

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