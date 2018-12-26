六都市長上任》韓國瑜︰高雄屬於市民 而非政黨

2018-12-26

〔記者王榮祥、黃佳琳、黃旭磊／高雄報導〕新任高雄市長韓國瑜昨宣誓就職，強調即日起，高雄屬於全體市民，不屬任何政黨或派系，「市府團隊心中沒圍牆、只有道路，在市民眼前沒顏色、只有幸福」，只要市府與市民攜手努力，高雄一定可讓全世界刮目相看。

乘愛之船進入會場

第三屆高雄市長、副市長及首長宣誓就職交接典禮，昨在愛河畔舉行。韓國瑜與妻子李佳芬從棧貳庫搭愛之船進入典禮會場，在監誓人行政院政務委員鄧振中、現場來賓和民眾見證下，從卸任高市代理市長許立明手中接下印信，宣誓就任高雄市長，並在典禮上批示第一份公文。

韓國瑜致詞時以余光中的詩〈讓春天從高雄出發〉作開場，他感謝偉大的高雄市民，勇敢地選擇這一條轟動武林、驚動萬教的改變之路，交付到他手上的，是一份承載著二七八萬個殷切期待的神聖任務，他不能也不會辜負所託。

他也宣布，從昨天起，高雄屬於全體市民，不屬於任何政黨與派系，在市府團隊心中，沒有圍牆、只有道路，在市民眼前沒有顏色、只有幸福，此時此刻，二七八萬市民以做高雄人為榮，有朝一日，他相信全球的華人都會以做高雄人為榮。

韓國瑜說，因為高雄確實擁有先天條件，可以成為一顆耀眼的亞洲明珠，只要市府與市民攜手努力，一定可以讓全世界刮目相看。

中英文演說 韓冰捉刀講稿

韓國瑜致詞時更首次以中英文雙語先後進行，他事後坦言，演講稿是女兒韓冰幫忙捉刀，也藉此凸顯中英文雙語教育重要性。

昨典禮由南島舞集揭開序幕，高市交響樂團也在現場演奏「咱尚愛的所在」、「流水年華」等曲目。

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