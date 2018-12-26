六都市長上任》鄭文燦︰北漂南漂 都可漂到桃園

2018-12-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨在就職演說表示，四年前他上任後的每一天都是「7-11」，上午七點到晚上十一點，走遍桃園每個角落、傾聽市民意見，自豪「四年來跟桃園市民沒有距離」、「桃園隊準備好了，讓我們一起出發吧！」他也向年輕家庭喊話，不論北漂、南漂都可以漂到桃園。

走遍桃園 每天都是7-11

桃園市政府昨天上午在府前廣場舉行市長就職典禮，由內政部長徐國勇監交。鄭文燦表示，讓桃園變得更有亮點、更多元、更包容是他的目標，他引述自撰的《鄭文燦模式》這本書，鼓勵大家遇到挫折、失敗，要永不放棄、學習包容、把心打開，因此在他當市長的第一天，就告訴自己要放棄教條、壓力及誘惑。

鄭文燦說，接下來的四年，不論是亞洲矽谷、軌道建設都會持續推動。其中，桃園航空城會完成區段徵收，讓桃園發展成為智慧城市，亞洲矽谷計畫會讓工業四．○、物聯網發展，而捷運三心六線也會美好實現，這三項政策將成為桃園的三個都市核心。

徐國勇致詞表示，鄭文燦是「快樂連任」，但也是承擔重任的開始，過去四年可看到桃園的進步，也看到鄭文燦積極爭取綠能、數位、軌道等建設，相信未來四年桃園會有更好的發展。

意外將妻「丟包」台上

昨天也發生小插曲，鄭文燦原規劃於媒體聯訪後要從舞台旁離開，與夫人林俞汝轉往市議會拜會市議員，鄭文燦卻在聯訪後，自顧自地走下台跟觀禮嘉賓握手致意，只見林俞汝在後面大喊好幾聲：「欸，這裡啦！」但鄭在人群簇擁下，根本沒聽到，獨留台上的林俞汝見狀只好跟著走下台，並自嘲：「沒關係，我很常被丟包。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/