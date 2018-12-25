朱張配？ 朱：張善政是優秀人才

2018-12-25

〔記者何玉華／新北報導〕外傳前總統馬英九建議朱立倫，與前行政院長張善政以「朱張配」的搭檔參選二○二○正副總統，新北市長朱立倫昨晚回應說，張善政是非常優秀的人才，在科技界等專業領域獲得大家的尊重。

朱立倫表示，目前還沒到國民黨舉辦初選的時候，他下次見到馬英九時再來請教。

對於前立法院長王金平也有意參選總統，朱立倫說，黨內最後出線的人，一定要得到每位同志的祝福與支持，大家都是朋友、同志。

朱立倫新北市長任期昨天是最後一天，他到市府各局處和員工道別，沿途「總統好」的歡呼聲不斷，很多員工爭相與他合影，有不少女性員工熱情擁抱甚至飛撲親吻朱立倫的臉頰，他都來者不拒，一路笑開懷。

告別市府 員工喊總統好

面對市府員工的熱情，朱立倫感動地眼眶泛淚，表示「一定會更努力」；還有員工對他說「凱道見、總統府見！」朱立倫開心回說「大家跟我一起去」。

對於有民調指出，朱立倫在國民黨內二○二○總統大選的支持度過半，領先黨主席吳敦義、王金平。朱立倫回應說，各界的民調都會參考，未來的規劃等卸任後再向大家報告。

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