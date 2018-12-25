收到恐嚇信 女兒去住親戚家 蔡碧仲：不影響執法意志

2018-12-25

〔記者王峻祺、丁偉杰／綜合報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨卸任，他今天將不出席新任縣長交接典禮，委由秘書長顏新章代理主持，面對廿二日收到恐嚇滅門信件一事，他昨再次強調不會因暴力脅迫影響執法意志，信中不堪入目的恐嚇字眼，實在不足為訓。

花蓮縣縣長室廿二日收到一封充滿仇恨的手寫恐嚇信，揚言蔡碧仲只要敢用司法手段動準縣長徐榛蔚，將以最殘忍方式對蔡滅門，花蓮縣警察局刑警大隊獲報後成立專案小組深入追查；由於蔡碧仲妻女等人生活範圍集中在嘉義市，嘉市警二分局副分局長黃國欽說，事發後，已加派警力提高巡邏密度，並加強保護蔡的家人。

蔡碧仲代理花蓮縣長期間查弊、整肅吏治，卻接到恐嚇信函嗆殺全家。蔡碧仲昨在代理任務完成最後一日發表臨別感言，強調自己只是在做該做的事，不會因暴力、恐嚇脅迫改變執法意志，並表示所有的公務人員包括自己，都必須自重才會得到別人尊重，依法行政是他最重視的準則，恐嚇信中用不堪入目的字眼毀損他的尊嚴及家人安全，實在不足為訓，警方已介入積極偵辦，盼能早日逮到真兇。

蔡碧仲妻子黃淑英說，台灣是民主社會，怎會發生這種事？她會陪丈夫到台北後，再返回嘉義住所，至於女兒為了安全起見，暫住親戚家。

黃淑英研判，恐嚇信應為狂熱份子一時興起所為，希望對方保持理性，不對她的丈夫及家人做出傷害。

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