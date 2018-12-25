丁律師團︰邊開票邊投票 得票率受影響

2018-12-25

選舉無效之訴首開庭

〔記者張文川、黃捷／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中，以三千多票之差敗給柯文哲，重新計票後仍落敗，他提起選舉無效之訴，台北地院昨開庭，丁組成六人律師團助陣，與中央選委會、台北市選委會大鬥法。

丁守中表示，提告目的有三：徹底檢討選舉公投法令欠缺明確規範，檢討選務機關應有的公平性；防止選委會違法操縱選務，影響選舉結果；防止再發生邊開票、邊投票影響選舉公正。

丁律師團主張，應全市都投完票再一起開票、禁止排隊選民使用手機、四點後不應繼續投票三個多小時，致使選民資訊不對等，並舉文山區、大同區四個投開票所為例，佐證較晚投完票的開票所確實產生棄姚保柯現象，影響四％得票率。

中選會︰四點前到可投票 於法有據

律師李念祖認為，投票時間應是廿四小時，中選會卻限縮在上午八點至下午四點；又以公投綁選舉，每人投票兩分半鐘，八小時只能完成二百四十人，中選會因判斷錯誤而使行政命令不符比例原則，違反選舉平等原則，這次選舉失敗要歸咎於中選會本位主義的態度問題。

中選會答辯，四點前到達的選民都可投票，於法有據，公投與選舉合併舉辦也未違法；設定四點截止投票是中選會委員的決議，二○○九年三合一大選曾延後到五點，但並未提升投票率，才又改回四點至今。

台北市選委會委任律師盧柏岑指出，丁的所有主張不是不符法律規定、就是純粹丁的政治主張，並未具體指出選委會有何明確的違法事由。

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