盧草地就職 被爆「事後須花300萬護草」

2018-12-25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中巿長盧秀燕今日在市政公園舉辦草地就職典禮，昨有市府員工爆料，指巿府編列的就職典禮預算為一百四十萬元，但現場無草皮維護措施，養護費用保守估計約三百萬元，就職總經費將逾四百萬元。市府建設局長陳大田表示，活動典禮時間僅半日，不會有嚴重破壞草皮及影響草皮生長的情形，建設局既有的養護作業本來就會依序進行，不會衍生額外草皮補植費用。

盧團隊︰盡量節省 降傷害草皮風險

新聞局長吳皇昇也說，會在一百四十萬元預算內盡量節省開支，並提供野餐墊給民眾，大幅降低傷害草皮風險，超出預算的部分將由盧秀燕自行負擔。

盧秀燕的草地就職典禮，地點在市府和議會中間的市政公園，並邀請民眾來野餐及觀禮。巿府員工爆料指出，過去巿府也曾在該草地辦活動，並無不可，但現在正值草皮冬季養護期間，數千人到場觀禮及野餐，現場並無任何防護措施，活動結束後勢必進行養護及補植，依過去經驗，保守估計至少需花三百萬元。

爆料人士指出，市府編列的就職典禮預算為一百四十萬元，但草皮養護費用是因盧就職所衍生，理應由盧自掏腰包負擔，若由全民買單，就是慷市民之慨、沽名釣譽。

吳皇昇則表示，就職典禮經費在前市長林佳龍任內編列並決標發包，新市府團隊會在經費內盡量節省開支，超出部分將由盧秀燕自行負擔；另外，市長就職典禮舞台及來賓座位區是搭在硬舖面上並鋪設防護墊，並未搭在草皮，座位區也只有一百卅多個座椅；至於前來野餐的民眾，主辦單位備有野餐墊，可大幅降低傷害草皮風險。

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