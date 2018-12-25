本報專訪》韓明年三月訪星馬 賣高雄特產

2018-12-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨接受本報專訪時透露，預計明年三月出訪新加坡與馬來西亞，與外國大賣場簽約、促銷高雄特產。他強調，與東南亞貿易商簽約，代表他的目標不只是中國市場，雞蛋不會全放在同一個籃子，會為高雄爭取更多機會。

韓國瑜表示，當選後陸續接獲外國貿易商探詢，因為還沒就任，遂委託高市議員陳麗娜、黃紹庭，分別與農會人員前往新加坡與馬來西亞，談妥貨品交易計畫，對方希望他能親自過去簽約，因為新加坡與馬來西亞目的地只有一個多小時，經過評估、初步決定明年三月出訪。

做好準備 迎接台商回流

他進一步說明，選舉期間所提的「南南合作」，有兩個大框架，一個往東南亞、一個往中國大陸南方，都是要對外發展，目標是貨賣得出去，重要的是銷售第一，但沒有唯一。

另外，針對中美貿易大戰牽動世界局勢，韓國瑜解讀，高雄現在充滿機會，台商很多可能離開中國大陸、尋找肥沃水草時，他們會發現家鄉呼喚是最真實的，那高雄這邊也要做好準備，迎接下一波台商回流潮。

他舉近日法國、阿拉伯聯合大公國都有人來高雄接觸，先前則有俄羅斯、以色列、新加坡、美國、菲律賓等訪客，因為都聞到高雄的商業機會；在高雄東西有機會賣出去時，鄰近的台南與屏東民眾會怎麼想？所以黃偉哲市長、潘孟安縣長才會跳脫政黨，表達要與他合作的想法，顯然他們感受到壓力。

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