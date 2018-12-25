本報專訪》韓︰總統可以不愛我 但承諾給高雄的要續給

2018-12-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨接受本報專訪時表示，蔡英文總統「可以不愛我、不喜歡我」，但該給高雄的經費、選前承諾給高雄的建設，應該要繼續執行，站在高雄市民立場，應該不算很過分。

希望建設高雄不分藍綠

九合一大選後，蔡總統在十一月廿六日下午，主動致電韓國瑜表達祝福，韓國瑜當晚透過臉書直播轉述，蔡總統恭喜他順利當選，還說他打選戰很「精彩」，期待中央與高雄未來很多地方相互配合，後續會透過幕僚安排時間見面來交換意見；韓則保證，只要對高雄市民有幫助，為高雄著想的事情，他沒理由拒絕、一定配合。

兩人談話過程約一分多鐘，韓國瑜認為過去很多時間浪費在藍綠惡鬥，但老百姓的福利與安居樂業，比藍綠重要太多，希望這結能解開。

韓國瑜指出，在國家發展方針的路線雖未必相同，但是對於高雄市的建設，希望總統、行政院與高雄市政府是一致的，就是建設不分藍綠。

韓國瑜提醒，蔡總統、賴揆選舉期間來高雄市輔選陳其邁時，曾經承諾過很多條件，雖然最後他當市長，但中央承諾的補助，拜託能繼續執行，不要跳票，站在高雄市民立場提出這項建議，應該不算很過分。

韓國瑜強調，蔡英文「可以不愛我、不喜歡我」，都沒關係，但是該給高雄的經費，拜託一定要兌現。

歡迎柯來高雄 但還沒聯絡

至於會不會與台北市長柯文哲碰面？韓國瑜表示非常歡迎他來，但目前為止還沒聯絡，他也熱情歡迎所有縣市首長來高雄走走。

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