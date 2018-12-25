林洲民︰遭七次明示、暗示走人

2018-12-25

拒降調都更中心董事長「虛位」

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府都發局長林洲民日前確認被「降調」為都更中心董事長，林昨天說，自己是一天要工作十四小時的人，所以考慮○．一秒就決定，不可能當都更中心董事長的「虛位」。而當被問到是否會留任市府其他職位，林反問，自己已被市府「七次明示、暗示走人」，怎麼可能留任？明天早上七點就會回建築師事務所上班，「我問心無愧，做得很好！」

不留市府 明早就回建築師事務所上班

林洲民昨在辦公室邊打包邊受訪，細數自己任內推動的「公共住宅興建工程戰情中心」網站，「所以當有人五次以上告訴我公宅執行不力，我說我聽不懂」，並再強調北市都發局公宅執行「台灣第一，宇宙第一」、「我做不做得好，問都發局同仁，他們是我的家人。」

林洲民前天在臉書怒罵「趙（遠雄董事長趙藤雄）友友友友們，請適可而止」，隨後流出林私人訊息更點名，副市長鄧家基、秘書長張哲揚要求他為大巨蛋、公宅離職，市政顧問蔡壁如、市長室主任李文宗都是十足的「趙友友」。

與林密談要求他離開 ？ 鄧家基︰不可能

對於被林洲民指控是「趙友友」，副市長鄧家基昨沒有正面回應；至於是否曾因大巨蛋案與林洲民進行密談，要求他離開北市府？鄧則撇清：「不可能，絕對不會因人設事！」

遠雄建設公關發言人楊舜欽昨表示（市府內）應該沒有「趙友友」，否則大巨蛋也不會一卡四年；公司還是依法依約來審查，不會因為局長影響節奏。

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