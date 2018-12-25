卓榮泰︰努力讓柯不討厭民進黨

2018-12-25

〔記者郭安家／台北報導〕九合一選後，台北市長柯文哲與民進黨之間究竟「白綠合不合」，引發關注，民進黨主席參選人卓榮泰昨受訪時指出，只要是台灣內部正向的力量，都應該合作並坐下來談，「只要彼此有誠意」。他還說，柯應不會討厭民進黨，「我們也努力讓柯不討厭」。

與柯「最好都是朋友」 只要彼此有誠意 可坐下來談合作

由於上週的台北、上海雙城論壇，卓榮泰曾提到，民進黨與柯文哲可以是再進一步交往的朋友，兩岸可彼此親來親去，但不是一家親；柯當時反酸：「難道要兩家親、三家親、半家親？」卓昨天於台北市議會受訪，認為柯講「兩家親」是對的，其他都不對；但被問到柯還是朋友嗎？卓卻語塞，嘴唇抖動三秒才說「最好都是朋友」。

談到有無在談綠白合？卓榮泰表示，我們與任何人都應該合作，只要是台灣內部正向的力量，都應該合作並坐下來談，「只要彼此有誠意」。卓還強調，因為我們外在壓力、威脅很大，內部如果再彼此抵銷，那我們外在敵人會加倍。

卓榮泰表態想與討厭民進黨的人對話，媒體也問，柯文哲算是討厭民進黨的人嗎？卓連說兩次「應該不至於」，並指柯選舉時應該有得到民進黨支持者的支持，柯應該不會討厭，「我們也努力讓柯不討厭」。

搬開石頭填平洞 對黨改造無上限

卓榮泰昨下午拜訪台北市議會民進黨團，致詞長達十一分鐘，宛如政見發表會。卓表示，了解選後重大挫敗如何站起來，在哪裡跌倒就知道哪裡有石頭、哪裡有洞，現在工作是要把石頭搬開、把洞填平，讓後面跟著走的人可一路順暢；並強調未來對黨的改造沒留情面、沒有上限。

卓榮泰主動提及，過去兩年政府政策有沒有貼近人民需要？選舉結果看到有一段距離，所以行政院長賴清德也檢討要改善經濟、思考改革是否人民有需要、未來該怎麼做。他說，黨內部改革要大破大立，但社會改造、經濟改革不要在社會上引起大風大浪，先想好完整規劃、全面配套，改革這條路還是要走下去，並激勵老黨員信心。

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