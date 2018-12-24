民進黨黨魁選舉 卓首站拜會彰化基層

2018-12-24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席參選人卓榮泰已展開地方基層拜訪，他昨首站選在彰化拜會地方幹部及黨員。卓受訪表示，接下來有五場立委補選，民進黨目標除了維持台北、台南兩席，看能否再爭取彰化、台中兩席，未來他若當選黨主席，上任後的重點就放在這些地方，首站到彰化拜訪，就是他所說「贏的策略」。

民進黨主席補選參選人，除卓榮泰外，還有台灣民意基金會董事長游盈隆。黨內認為，各派系支持下，由黨內中生代共推的卓榮泰出線機會高。

卓榮泰將於廿八日辭去政院秘書長職務，也規劃赴全台各地基層拜訪。卓榮泰首站前往彰化拜訪地方幹部及黨員，他受訪表示，彰化的幹部對中央執政以及未來黨主席等議題有一些疑問，認為黨不能不改造，他則盡可能進行說明。

游盈隆昨天出席「扁學研討會」則說，會用有限的時間跑完六都，並盡量跑十六縣市，了解基層的心聲。他認為這場選戰的關鍵，在於思考民進黨是否需要改變。

游盈隆也批評，國民黨二○一四年地方選舉大敗後，用十天完成內閣總辭，但今年九合一大選後，行政院長賴清德第一時間請辭，卻被留任迄今，內閣並未總辭，前後已經廿九天，民進黨硬是被國民黨比下去，「丟臉丟到家」。

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