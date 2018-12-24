白綠合？白藍合？柯向林佳龍借將 「大學姊」 轉職中市府

2018-12-24

〔記者沈佩瑤、張菁雅／綜合報導〕台北市長柯文哲明天連任就職，小內閣卻仍有多個首長職務懸缺，並傳出向將卸任的民進黨籍台中市長林佳龍借將，外界解讀重啟白綠合作空間。柯文哲昨受訪解釋，沒有特別去借，只是剛好台中市政府解散改組而釋出人才，就從那邊過來而已；他並說，台北市政府藍的、綠的都可以來，首長光譜本來就從深藍到深綠都有。

柯：人才沒有藍綠問題

除了「白綠合」的話題，前台北市長柯文哲競選辦公室發言人、被稱為「大學姊」的林筱淇，獲國民黨準台中市長盧秀燕延攬，將出任觀光旅遊局長並兼任市府發言人，也引來「白藍合」的聯想。

至於林筱淇的人事是否代表「藍白合作」，盧秀燕說，是她主動找林筱淇，林是台中人，又具行銷專才，她純粹是欣賞林筱淇的能力，事前並未知會柯文哲，請外界不要貼標籤。

針對媒體詢問離開北市府是否因沒接觀傳局長？林筱淇表示，市長選舉結束後，就向柯市長報告她要開始找工作，是她選擇要離開，也尊重柯市長的人事職權。林筱淇強調，台中市是她的第二故鄉，她一直是無黨無派，與盧市長原來不認識，感謝盧市長用人不分黨派。

由於備受柯市府重用的台北市政府大陸小組執行長饒慶鈺將轉任新北市府秘書處長，加上林筱淇赴中市府任職，外界質疑柯文哲「廣派」幕僚到各縣市插旗，是為了二○二○進攻總統大位做準備，柯昨晚出席柯粉後援會慶功宴受訪表示，北市府「最沒有藍綠問題」，人才可以去藍的縣市，也可以去綠的縣市，反過來藍綠陣營也可以有人才到北市府。柯說：「人才就是人才」，為什麼要去分藍的綠的，管他去哪個地方，或是哪個地方來的。

柯文哲表示，他一直問林筱淇要不要去選立委，但林不是很想選、說要去找工作，且要去台中事先沒跟他講。

柯：林去台中 事先沒講

柯文哲稍早受訪時，對於都市發展局傳將由台中市府秘書長黃景茂出任，地政局長則由台中市地政局長張治祥接掌，是否意味向林佳龍借將？柯表示，這不叫什麼借啦！北市府有公開遴選制度，剛好台中市政府換屆、解散，就有人釋出，沒有特別去借什麼，只是一個公開遴選的程序，剛好有人從那邊過來。

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