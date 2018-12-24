中國伸手泰北 危及我僑務工作

2018-12-24

〔記者羅添斌／台北報導〕泰國北部有十萬餘華僑，其中大多數為中華民國前國軍及其後裔，多數者至今卻仍對中華民國保有極深厚的感情及認同，但監察院在日前特地前往考察後提出報告提醒政府，中國當局已積極走訪當地，加大其影響力，我在泰北地區僑務工作面臨嚴峻挑戰；如何強化泰北與我連結，實為當務之急，建議政府應提高戒慎，正視檢討並妥為因應。

監院調查報告 政府應提高戒慎

監院今年八月二十二日邀集泰北地區僑校校長及教職人員等到院座談，並於八月二十九日至九月一日期間，赴泰國清萊及清邁考察。

監院日前提出調查報告指出，泰國北部華人屬性特殊，尚包含我前國軍及其後裔，這批當年為反共復國而待命在泰北山區的前國軍官兵眷屬，迄今多數者卻仍對中華民國保有極深厚的感情及認同；泰北地區清邁、清萊共計有八十九個僑胞村，形成重要的僑區及僑教重鎮。經統計，泰北地區約有十萬名華人。

報告同時引述專家學者資料指出，近年中國大陸在泰國的統戰力度相當大，尤其中國大陸駐清邁總領事館任義生自二○一六年十二月到任擔任總領事後，提出「走村、訪友、共圓中國夢」口號，走遍當時泰北村及至少三分之二以上之僑校。

報告指出，中國的相關舉動，顯見中國大陸在泰北地區之發展戰略與其僑務政策緊密結合，以追求實現民族復興為名大倡「中國夢」，並藉宗親鄉情為號召，以拉攏爭取僑胞，企圖全面蠶食包括台僑在內的當地華人社會。

報告也表示，泰北地區雖無中國大陸新移民所成立的僑校，但僑校董事會決策成員因與中國大陸有生意往來，加以中泰兩國具有正式邦交關係，泰國政府又嚴格實施一中政策，故多與中國大陸有所聯繫。中國大陸於清邁地區設立有總領事館，在龐大人力、物力及財力誘惑下，清邁地區僑社及僑校多有逐漸傾斜趨勢，但清萊地區僑校仍堅持向我。

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