聯日制美？ 中國情報頭子 10月底秘訪日本

2018-12-24

〔駐日特派員林翠儀／東京二十三日報導〕日本讀賣新聞二十三日報導指出，中國國家安全部部長陳文清十月底曾秘訪日本，並與日方公安調查廳及外務省官員等見面。中國情報頭子親自訪日的目的，表面上是為了與日方合作加強二○二○東京奧運及二○二二年北京冬奧的反恐對策，不過報導指出，在美中對立的背景下，中方希望與日本建立高層情報溝通管道以牽制美國。

報導指出，陳文清是在十月底至十一月初訪日，中國國安部長訪日並與日本情報當局的幹部會面極為罕見。背景主要是中國總理李克強五月訪日及日本首相安倍晉三在十月下旬訪中，日中關係改善，不過陳文清訪日是在安倍訪中之前即透過雙方協議敲定。

一九六○年出生的陳文清是四川人，西南政法學院法律系畢業後，一路從基層公安做起，歷任基層派出所警察、副所長，公安分局副局長、局長，市公安局副局長、局長、四川省檢察院檢察長。二○○六年調任福建省紀委書記，一一年升任福建省委副書記，一二年的中共十七大當選中紀委常委、十八大進入中紀委，成為王岐山的副手，一五年空降到中共國家安全部任黨委書記。一六年十一月任國家安全部部長及中共中央政法委員會委員，今年五月又添一職，兼任中共中央國家安全委員會辦公室（簡稱國安委辦）常務副主任。

中央國家安全委員會是中共的「超級權力機構」，統籌協調涉及國家安全的重大事項和重要工作，由習近平親自擔任主席。雖然陳文清二○一六年升任國安部長後曾傳聞有人舉報他是周永康的人馬，習近平也進行調查，但從結果來看陳文清不但安全過關，還傳聞他很可能於下屆的黨大會成為政治局委員。

陳文清 黨政情報機關一把抓

陳文清身兼國安部部長，還擔任中共國安委辦常務副主任，等於把黨政情報機關一把抓，報導也指出，中方與日本協調陳文清訪日一事態度十分積極，在美中對抗的背景下，中方情報當局希望透過與日本加強交流，以牽制美國，另一方面，也希望從日方取得流亡日本的維吾爾族人士在日活動情報。

報導也指出，日中雙方情報相關的管道，目前在檯面上有國家安全局長谷內正太郎與中共中央政治局委員楊潔篪的管道。雙方打算建立情報高層的新管道，未來日中關係若再因釣魚台等問題轉惡，外交管道陷入停擺時，新管道即能在檯面下發揮溝通的功能。

中國「華為」千金孟晚舟在加拿大被捕後，中方連續逮捕三名加拿大人報復，報導指出，中方負責的單位即屬國安部之下，除此，中方近兩年以間諜罪嫌逮捕十二名日本人，其中有八人被起訴，陳文清此次訪日面對日方的關切，僅以「基於國內法應對」回應，立場並未鬆軟。不過報導還指出，即使日本人遭到中方拘留，從看清對手意圖的角度來看，維持雙方高層間溝通管道具有重大意義。

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