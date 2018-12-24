韓就職交管5天改3天

2018-12-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜就職典禮規劃歷時兩個小時，現場卻要管制前後五天，「超總統級」規格，被酸史上最高調，準高市新聞局長王淺秋昨與相關單位實地勘查，決略微調整管制範圍與時段，預計減半管制時間，減至三天內。

韓國瑜就職典禮預定廿五日上午在愛河畔舉行，典禮過程預計兩小時，高市警方原本公告從廿二日上午八點起、到廿六日中午十二點的交通管制計畫，前後多達五天，範圍廣達六條街，遠比總統就職交管規模大，引發外界側目與議論。

王淺秋強調，當初規劃是以安全為考量，因為舞台架設周遭需一定空間，加上愛河畔先前有配合活動管制前例，不過為了降低對附近住戶的影響，預計減半管制時間。

經討論後，原規劃三階段交通疏導措施，因應舞台施工，第一階段原廿二日開始交通管制民生路（河東路與市中一路間）及河東路（光復三街與大同路間）昨仍通行，廿四日凌晨零時起管制；廿五日典禮當日分階段開放，下午三點卅分前開放民生路（市中一路到河東路）及河東路（民生路到中正路）通行；廿六日上午六點前河東路全面開放通行。

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