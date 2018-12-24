大巨蛋亂局 續蓋成風向 喬蛋派漸得勢

2018-12-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北大巨蛋歷任馬、郝、柯三任市長，原定二○一五年完工，柯文哲上任後將大巨蛋案打為「五大弊案」，並裁示組成大巨蛋公安體檢小組，提出七項公安基準，也在二○一五年勒令遠雄停工，讓「拆蛋」勢在必行；但隨二○一六年九月八日「解約大限」後，「喬蛋」後勢看漲，柯與遠雄態度回暖，近期柯稱「大巨蛋不拆就是要蓋」，甚至為了幫遠雄爭取更多防災避難空間，數度怒槓文化部。

柯文哲甫上任時對於遠雄頻頻耍狠，二○一五年一月首次與遠雄董事長趙藤雄會面，就嗆「一個趙藤雄，等於十個葉世文」，該年五月趙再與柯會面，爆出「一身酒氣」疑雲；隔天五月廿日，台北市都發局就以台北大巨蛋未按圖施工，勒令停工至今約三年七個月。

柯與遠雄對槓一年多，但在二○一六年九月八日解約大限前夕，柯委由時任市長室主任蔡壁如與趙藤雄密會，隨即讓箭在弦上的解約突轉為暫不解約。

蔡壁如、陳景峻 接觸遠雄

隨大巨蛋成為民調下滑主因，柯市府主張讓遠雄續建大巨蛋的「喬蛋派」逐漸掌權。時任副市長陳景峻出面與遠雄協調，柯文哲也一改過去把「解約」、「拆蛋」等掛嘴上的強硬態度，開始對遠雄喊話，指復工程序絕不刁難，促使遠雄去年九月向市府都市設計審議會遞件，走入復工程序。

柯本月與蔡總統進行「蔡柯會」，要求文化部配合將台北機廠及國父紀念館當做防災疏散空間，而面對文化部長鄭麗君不願配合，柯撂話「大巨蛋不拆就是要蓋」、「我們台灣社會不需要發現問題的人，更不需要製造問題的人」。

遠雄發言人楊舜欽受訪表示，站在遠雄立場，並不認為大巨蛋復工審查會更加順利，也不會期望換了一個局長，大巨蛋就會有突破性的進展，「因為市政都是延續的」。他說，撤換局長是市府內部考量，大巨蛋已停工近四年，因此希望依法依約審查。

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